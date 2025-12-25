大方祝福前女友吳品潔嫁禾浩辰 邱宇辰公開理想型！這2點最重要：會想長期走下去

邱宇辰分享感情觀。百鴻揚娛樂提供

吳品潔接受禾浩辰求婚，前男友「毛弟」邱宇辰大方獻上祝福：「她是一個很好的女生，看到她找到幸福，真的很替她開心也很感動，真心祝福他們幸福開心。」近日接受張景嵐與人類圖畫館館長游沛宸Yuyu合作主持的Podcast節目《好丫》，也恰巧分享感情觀。

被問到理想對象，邱宇辰說：「需要無條件支持我做我想做的事情，我就會想跟他長期走下去，30歲以前想要變成對方想要的樣子，現在要找比較可以舒服相處、快樂就好。」張景嵐公開為他開出徵友條件：「你需要被一個善解人意、情緒穩定的人追！」他則大方搭腔：「歡迎！」

「被逼迫長大」陷低潮！接演BL劇成轉捩點

邱宇辰近幾年因主演BL劇《關於未知的我們》而爆紅，張景嵐與邱宇辰擁有十幾年交情，看著好友翻紅現象這麼形容：「演藝之路真的是高潮迭起！超級佩服他的心臟！」

邱宇辰（中）接受張景嵐（右）、游沛宸訪談。menomeno X 人類圖畫館提供

邱宇辰今年出道邁入20年，年僅15歲小鮮肉從綜藝節目出道，他回憶：「像是一半的楚門世界的感覺，所有生活、言行舉止，在中學之後就被看著直到現在，當時沒有辦法調適、只能接受，所以產生憤恨不平，一直被逼迫著長大、進入社會學習禮貌，一切都還懵懵懂懂。」

邱宇辰曾患得患失，更一度想去餐廳打工，他嘆：「心疼自己那時候的堅強，很堅持在做可能沒有未來的事，不知道做什麼只能持續做，不知道終點在哪，原來以前的堅持總有一天一定會有特別的人出現，看到你都是為了此時此刻的現在，很謝謝小時候的我，一股傻勁地往前衝。」為此也曾陷入嚴重的情緒低潮，透過心靈課程來尋找自己走出來。

邱宇辰一度陷入低潮想放棄。百鴻揚娛樂提供

從自我否定到如今一切泰然，邱宇辰懂得與自己相處：「改變開始嘉許自己，我比較可以享受任何當下，自然坦然面對一切。」而最大轉捩點在於當時毫無退路的情況，BL劇的邀約出現了，他只能「零選擇」接下演出。

邱宇辰分享：「BL角色很像那時候的我，他的經歷我有同感，看故事的時候就一直哭，把這機會當作是放手一搏！」而人際關係相處上，他也有所體悟：「我以前是毫無保留的付出型。現在懂得還是要保護自己，不要一次梭哈。」

邱宇辰出道20週年〈Cinder Kiss〉單曲寫真展露好身材。百鴻揚娛樂提供

邱宇辰相當孝順，從小被奶奶照顧長大，奶奶看到孫子有成就在電視上演戲，去菜市場買菜時還會與大家分享，如今奶奶去世，他至今仍相當感念：「奶奶過世之後雖然很痛苦，但內心浮現謝謝，感謝養育之恩、這麼疼我，告訴我要去成為好的人，她的教誨一直在我心中，想給她看到很不錯的獎項！」他把跟奶奶的合照帶在身上，只要遇到低潮、想念就會看看照片為自己打氣。



