大方聊閃兵時事！接到兵單立馬入伍 王傳一喊：報告有當兵

【緯來新聞網】王傳一與相聲大師朱德剛首次合作的相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》，今（6日）在記者會上台及近期「當兵」的時事新聞；只見朱德剛在台上問王傳一有無當兵，王傳一馬上立正敬禮說：「報告，有當兵！2050梯次！」笑翻全場。朱德剛透露是記者會前提議跟王傳一加入時事梗，他笑說：「剛剛臨時加的，免得到時候演出沒人！」

王傳一立正敬禮說：「報告，有當兵！2050梯次！」（圖／記者王人傑攝）

王傳一透露自己之前是在新竹湖口當「砲塔保養士」，他表示：「我是下士退役，之前是演完《痞子英雄》後就接到兵單，因為我是念研究所，比較晚當，一接到兵單就跑去當兵了。」由於王傳一爸爸在榮總擔任醫師，他透露自己父親都知道兒子的體位是合格可以當兵，「榮總也有在做役男檢查，我爸知道後就叫我趕緊去當兵，我之前有上軍訓課，所以當了11個月就退伍。」



提及當兵的過程，王傳一特別分享：「我雖然是砲兵保養，但常被叫去藝宣大隊(藝工隊)幫忙，也因此才會被叫去拍《莒光園地》。當兵的生活其實蠻充實的，有去左營軍港、機場等地方，很特別的經驗，對於服從也有很大的幫助，也比較不會躁動。」提及爸爸目前的身體狀況，王傳一透露：「爸爸努力做復健，他上次有來看我的舞台劇，而且看完還努力站起來鼓掌，讓我很感動。也因為這樣，給了我目標，我希望能在演藝事業上，做出不一樣的東西，除了拍戲、明年還要演電影。」

廣告 廣告

王傳一與相聲大師朱德剛首次合作的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（圖／記者王人傑攝）

與王傳一首次合作，朱德剛坦言完全不擔心王傳一在台上的表現，更稱讚他是「神」，笑說：「因為在台上演出相聲的橋段很難，要很專注，不過兩天就練起來，他不是人，是神！」朱德剛更舉例之前和王傳一拍戲時，許多演員都忙著背劇本，唯獨只有他很快背完再玩射飛鏢，「結果他去參加射飛鏢比賽還第一名！傳一是個做事情很極致的人，所以跟他合作不擔心，唯一只有一個就是排練過程提升整個表演舞台狀態，不過我想他之前有舞台劇的經驗，絕對沒問題的！」王傳一則感謝先前演舞台劇的磨練，讓他這次參與相聲脫口秀演出比較有心得，「舞台劇就是呼吸，演了才知道，要跟著觀眾情緒，要跟台下有交流，留給觀眾空間。」



王傳一與相聲大師朱德剛首次合作的相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》將於明年2月28日起於台北、新竹、台中、高雄四地展開全省巡迴，門票於今6日下午一點於OPENTIX兩廳院售票系統正式啟售。

更多緯來新聞網報導

楊繡惠80萬愛馬仕隨便扔地！曝享用「姐夫」遇漏電實況

大翻轉！江祖平揭三立副總兒涉性侵 男突認愛：才剛分手