大時代中看見極端邊界 張翎寫疫情、平路談南極
（中央社記者邱祖胤台北7日電）台北國際書展倒數第2天，知名作家張翎與平路同台分享最新作品，兩人分別針對疫情及南極，深刻書寫大時代中的極端邊界。
張翎小說「疫狐記」描述疫情高峰，社交嚴格控管時期，一隻狐狸闖進兩個女人的生活。她過去作品多半取材歷史事件，這次以疫情時期為題，她認為一場瘟疫把人類關在牢籠，卻還給了大自然一切，非常不可思議，但「我突然很害怕，人類如此健忘，若沒有靠文字記錄下來，這一切很快就會被遺忘。」
平路新書「南極‧極南：人生的探索與抵達」是她的第一本旅遊文學，記錄去南極的見聞，進而憶起父親及自己的前半生，平路說，她以為此生都不會寫遊記，但透過這趟旅程，讓她重新檢視過去，從頭排序人生及心境，在記憶的空間裡回歸思索「我是誰」。
兩人在會中聊到書中動物的象徵意義，張翎透露狐狸「滿可愛好玩的」，一開始在院子裡看見時，還以為是小狗，她利用狐狸的視角，將兩位女主角的感情重置並投射，救贖主角失望及痛苦的情緒。
張翎坦言自己不喜歡心靈雞湯文，「生命中的疼痛是無法治癒的，就帶著它走下去吧。」
平路花了很多篇幅寫南極的企鵝，從牠們身上看見了家庭，看見了人性投射的鏡像；她也提到南極的永晝，讓她對時間的認知有了改變，開始好奇先行者及探險家們，當初是為了什麼而行動，他們「必然是踩在冰川，或迎面來的冷咧空氣，因為某個瞬間，才讓這一切都有了意義」。（編輯：李亨山）1150207
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
台灣影史將洗牌！《陽光女子合唱團》對決《海角七號》奪冠時間曝
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》一上映就話題不斷，票房連續25天都穩居第一，截至5日已超過新台幣4.4億、成功擠進台灣影史前3名。對此，九把刀也發聲祝賀，「恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」
GD認了「手滑按讚」Jennie辣舞影片！首度親揭真相：我的手很大
南韓天王G-DRAGON（GD，權志龍）又因「手滑」再度引爆話題，但這次他親自出面揭開真相。粉絲曾發現他對緋聞前女友、BLACKPINK成員Jennie在金唱片舞台片段點了讚，卻迅速收回，引發網路熱烈討論。昨（6）日，GD在節目《家大聲》上首次正面談到這件事，解釋自己瘋狂按讚的習慣，也讓粉絲得以一窺他社群操作的幕後小秘密。陳宣如
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
李多慧確認與 Kymco 光陽機車續約，為兩款新車代言！
多慧來台4年，已經成為十足的廣告寵兒，趕在過年前，她和光陽KYMCO再次合作，成為2款「移動時尚」新車「Like EURO 125 歐風特仕版」、「Yogurt Slim 優格 125 塑身特仕版」代言人，李多慧說：「謝謝光陽KYMCO在過年前帶給我這麼開心的合作好消息，今年過年心情真的特別好，家人們也都很為我開心！」
《世紀血案》改編「林宅血案」遭萬人抵制 議員痛批：嗜血商品
電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，未料消息一出竟在社群平台引發強烈反彈。該片改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，卻因授權問題與製作背景引發廣大網友不滿，Threads上更發起「#拒看世紀血案」標籤，至今已破萬人響應。
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
曾馨瑩、蔡依珊貴婦聚會！5萬元帽子吸睛 林心如、徐若瑄都來了
鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，在農曆新年前，與好友們聚會，包括紅豆食府千金蔡依珊、女星林心如、徐若瑄等人，展現好交情。
李多慧出演《單身即地獄》？自稱「從小美到大」影片曝光掀全網暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧近日在社群平台上釋出一支影片，模仿韓國熱門戀愛實境節目《單身即地獄》的自我介紹橋段，引發網友熱烈討論。影片中，她以輕鬆搞笑的方式呈現日常與幽默個性，短短數十秒便展現強烈存在感。陳宣如
林義雄還在世…台南議員開第一槍喊拒看 轟《世紀血案》：嗜血商品
改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》日前才舉辦殺青記者會，沒想到卻傳出，改編翻拍之前未取得前立委林義雄及家屬同意，外界認為劇組對受害者極不尊重，揚言要抵制。台南市議員周嘉韋也率先發聲，希望大家拒看此片，更轟「這是嗜血的商品，而不是電影！」
王晶公開《賭神》選角秘辛！關之琳本是女主酬勞談不攏 換王祖賢上位
經典港片《賭神》的女主角人選，其實曾差點由另一位大咖女星擔任，幕後故事令人好奇。近日導演王晶公開當年幕後秘辛，揭露選角過程中經紀人與片方的角力。林宜君
60歲王月昏迷2度開腦搶命！曾國城嚇揭「病發過程」：她很有福報的人
60歲資深藝人王月去年底在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊，「頭蓋骨少了一部分」。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，之後王月在加護病房昏迷5天後甦醒，再次動手術將頭蓋骨復原。如今曾國城出席三立尾牙也透露王月近況。蔡維歆