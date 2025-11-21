大有可為！新民調曝蘇巧慧知名度奪冠 本人發聲了

即時中心／顏一軒、李美妍報導

民進黨立委蘇巧慧確定代表綠營參選新北市長，其餘潛在人選包含國民黨籍的台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌。《匯流新聞網》今（21）日所公布的最新民調顯示，蘇巧慧知名度遠勝其餘3人；至於若在李、蘇與黃對比之下，蘇僅落後李3.4%，大有可為；反觀若是劉、蘇、黃出戰下，蘇狂贏劉14.9%。對此，蘇巧慧表示，她都是最好準備面對一對一的選戰，目前距離投票還有1年多，她會持續按照自己的步調，組建年輕、創新、會做事的團隊，爭取認同。





針對新北市長參選人知名度部分，民調詢問，「請問您知不知道目前有誰可能參選下一屆新北市長選舉？您知道他們的名字嗎？」；調查數據顯示，蘇巧慧知名度為23.2％、李四川18.3％、黃國昌14.0％、劉和然5.0％，無明確意見者達66.4％。

若以李四川、蘇巧慧與黃國昌「三腳督」的態勢進行調查，李四川的支持度為39.1%、其次依序是蘇巧慧的35.7%、黃國昌的16.1%，另有9.1%無法選出任一參選人。

新北市長參選人知名度對比。（圖／《匯流新聞網》提供）

李四川、蘇巧慧、黃國昌互比民調。（圖／《匯流新聞網》提供）

而以劉和然、蘇巧慧、黃國昌三人互比，數據顯示劉和然支持度僅24.6%、蘇巧慧39.5%、黃國昌23.1%，另有12.8%無法選出任一參選人。

劉和然、蘇巧慧、黃國昌互比民調。（圖／《匯流新聞網》提供）

在李四川、蘇巧慧「一對一」狀況下，47.1%支持李四川、37.1%支持蘇巧慧、15.8%無法選出任一候選人；劉和然、蘇巧慧PK的態勢下，34.8%支持劉和然、41.4%支持蘇巧慧，另有23.8%無法選出任一參選人；黃國昌、蘇巧慧比較，33.4%支持黃國昌、47.3%支持蘇巧慧，另有19.3%無法選出任一候選人。

李四川、蘇巧慧對比民調。（圖／《匯流新聞網》提供）

劉和然、蘇巧慧對比民調。（圖／《匯流新聞網》提供）

黃國昌、蘇巧慧對比民調。圖／《匯流新聞網》提供）

本次「匯流民調」由《匯流新聞網》民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月9日至12日晚間6時至9時30分進行，調查對象為戶籍在新北市年滿20歲的新北市民。

調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1200份有效樣本，其中市話851份，手機349份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.83個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS《匯流新聞網》。

對此，蘇巧慧回應，從民進黨選對會建議提名至今，她都是最好準備面對一對一的選戰，目前距離投票還有1年多，她會持續按照自己的步調，組建年輕、創新、會做事的團隊，爭取更多市民朋友的認同，帶領民進黨議員一起贏得2026的選戰。





