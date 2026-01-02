大有巴士看板出現統戰標語 公路局派員查核

▲大有巴士國道客運路線車內站名顯示看板出現統戰標語。（示意圖，非文中提及班次／翻攝自大有巴士官網）

[NOWnews今日新聞] 在2025年12月31日跨年夜當天，有民眾搭乘大有巴士「【1968】新店-中和-三峽-桃園國際機場」國道客運時，發現路線車內站名顯示看板，出現「台獨勢力必亡」等統戰標語，大有巴士證實遭非法侵入，已報警處理。公路局今（2）日表示，已派員查核，確認非大有巴士公司人為所致，係後端配合廠商之系統遭駭客入侵，業者已立即將電源關閉同時向警方報案，並要求系統商即刻將駭客植入之爭議內容移除。

公路局另表示，該局已請各區監理所要求所轄客運業者進行全面盤查並於每日車輛出車前檢視有無遭駭顯示不當資訊，如有發現應立即關閉電源下架改善，同時應加強公司內部系統資安維護，杜絕類此情事發生。

