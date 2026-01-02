大有巴士看板被駭 公路局要求全面盤查

（中央社記者黃巧雯台北2日電）日前大有巴士「1968新店-中和-三峽-桃園國際機場」國道客運，車內看板顯示政治及疑似統戰等不當內容。公路局今天說，經派人查核，為駭客入侵，已要求所轄客運業者全面盤查。

交通部公路局發布新聞稿表示，114年12月31日民眾反映，搭乘大有巴士「1968新店-中和-三峽-桃園國際機場」國道客運路線，其車內的站名顯示看板，顯示政治及疑似統戰等不當內容。

公路局指出，第一時間已派人前往查核，並掌握此案非大有巴士公司人為所致，為後端配合廠商系統遭駭客入侵，業者已立即將電源關閉，同時向警方報案，並要求系統商即刻將駭客植入的爭議內容移除。

公路局表示，已請各區監理所要求所轄客運業者，進行全面盤查，並於每日車輛出車前檢視有無遭駭顯示不當資訊；若有發現，應立即關閉電源下架改善，同時應加強公司內部系統資安維護，杜絕類此情事發生。（編輯：吳素柔）1150102