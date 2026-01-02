大有巴士遭駭！跑馬燈播「台獨勢力必亡」 公路局下令防堵

大有巴士。翻攝自官網



12月31日跨年夜當晚，桃園機場客運一輛行駛中的大有巴士車裡的LED跑馬燈，原本用來顯示到站資訊，內容竟突然播放「台獨勢力必亡」等具統戰色彩標語，相關畫面被曝光後迅速在網路上擴散，引發譁然。

據了解，事件發生在12月31日深夜至隔日清晨，涉及大有巴士營運的「1968」新店－中和－三峽－桃園國際機場路線，有乘客透露，上車後發現車上的電子看板未顯示站名，而是不斷播放「台獨勢力必亡」、「翹首以盼待回歸」、「演訓期間請理性看待」、「僅針對頑固台獨份子」，相關畫面在Threads上流傳，引發網友質疑。

對此，大有巴士隨後出面說明，經內部與設備廠商清查，確認並非業者人為操作，而是後端系統遭到不明人士非法侵入。業者指出，車內顯示設備實際由中華電信提供與維運，工程團隊在接獲通報後立即處理，約1小時內排除異常並恢復正常顯示，同時已向警方報案，交由司法單位追查。

公路局也於2日對外回應，已派員前往大有巴士查核，確認本案屬系統遭駭客入侵，並非客運業者刻意行為。公路局表示，業者在第一時間即關閉相關設備電源、下架異常顯示內容，短短1小時內就排除，並配合警方調查。

公路局已要求各區監理所轉知所轄客運業者，全面盤查每日出車車輛的電子顯示設備，出車前須確認未顯示不當或異常資訊；若發現異狀，應立即關閉電源並改善。此外，也要求業者與系統商強化資安防護與內部管理機制，防堵類似事件再度發生。

