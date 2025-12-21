大有消防分隊化身聖誕老人 前進教會傳授民眾防災知識

桃園市消防局第一大隊大有分隊今（21）日受桃園新生命小組教會邀請，於寶興市民活動中心共同舉辦「聖誕嘉年華-小小消防員職人體驗活動」，現場由消防同仁扮演聖誕老人，透過寓教於樂的方式，讓參與民眾學習防火防災知識、CPR以及進行消防職人體驗，活動現場十分熱鬧。

此次活動內容分為三個部分，包括CPR、AED之使用時機及實際操作，並教導民眾於發生火災時應首要保持冷靜。圖：消防局提供

此次活動內容分為三個部分，包括CPR、AED之使用時機及實際操作，並教導民眾於發生火災時應首要保持冷靜，謹記「小火快逃、濃煙關門」的口訣，正確且快速的保證自身生命安全。現場消防人員也化身聖誕老人，帶著禮物袋至現場發放宣導品，透過有獎徵答的方式，提昇小朋友們參與的積極性及趣味性，強化宣導效果，讓孩童能從小養成良好的防災觀念。最後一部分則是最受小朋友歡迎的「小小消防衣體驗」，孩子們實際換上迷你版消防衣，模擬消防員出勤的模樣，不僅讓小朋友樂在其中，也透過分隊同仁介紹各項消防器材及分享工作實際內容及救災時的親身經歷，讓小朋友對於消防工作有更深刻的認識。

大有分隊長蘇翊瑄表示，此次透過與教會的合作，提升家長及孩童對於災害應變的認知，並結合聖誕節慶加深印象，希望能將防災教育向下紮根。蘇翊瑄也提醒，入冬後天氣漸冷，使用瓦斯熱水器時務必注意保持通風良好並正確安裝合格熱水器，以防範一氧化碳中毒。

