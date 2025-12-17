大朋友的童年回來了！焦糖哥哥與檸檬哥哥健身重逢 「巨大肌肉照」曝光

記者陳宣如／綜合報導

曾在MOMO親子台活躍的兒童節目主持人「焦糖哥哥」陳嘉行，昨（16）日透過個人臉書分享近況，透露意外與同台主持過的「檸檬哥哥」邱子瑍在健身房碰面。陳嘉行在貼文開頭寫道：「看看我在健身房巧遇誰XD」，並表示自從自己離開兒童台後，兩人已經多年未見面。

焦糖哥哥（右）在健身房巧遇多年未見的檸檬哥哥（左）。（圖／翻攝自焦糖哥哥-陳嘉行臉書）

焦糖哥哥陳嘉行在臉書中提到，檸檬哥哥除了持續主持兒童節目與活動外，本身也是專業工程師。兩人在互相關心近況後便繼續健身，並祝福彼此「工作都能越來越好，身體保持健康」。對於過去在兒童台的工作，陳嘉行感性說：「偶爾，我還是會懷念以前當焦糖哥哥的日子」。

陳嘉行也在貼文中附上兩人巧遇的合照，只見焦糖哥哥身穿吊嘎現身，露出若隱若現的肌肉曲線，身形相當吸睛；檸檬哥哥則露出結實的手臂線條，同樣引發關注。檸檬哥哥邱子瑍隨後在留言中幽默回應：「我會繼續努力，朝焦糖哥哥的巨大肌肉邁進」。粉絲看到兩人的重逢互動，紛紛直呼掀起回憶殺，十分懷念他們過去在兒童節目中的主持時光，也稱讚兩人保持健康生活的習慣。

