大本營現形？泰軍轟炸電詐園「中共反詐App」竟同步斷線

近日泰柬邊境發生衝突，泰國軍方在柬埔寨境內針對涉嫌電信詐騙的園區展開軍事行動，意外掀起關注。（泰柬戰爭示意圖） 圖：翻攝自X帳號@Fangliusy

[Newtalk新聞] 近日泰柬邊境發生衝突，泰國軍方在柬埔寨境內針對涉嫌電信詐騙的園區展開軍事行動，意外掀起關注。最近有中國網友發現，在泰國炸了柬埔寨的電詐園後，中國反詐App的伺服器突然無法登陸，懷疑其實「反詐中心可能設在詐騙園區」，甚至有多名網友反應，載了這個App接到更多的詐騙電話，甚至還有人銀行卡就被凍結，反而比較像是「跟監App」。

最近泰軍轟炸柬埔寨電詐園的影片在網路瘋傳，就有中國網友發現在泰國炸了柬埔寨的電詐園後，中共國家反詐中心的反詐App伺服器突然無法登陸，不少網友懷疑「反詐中心可能設在詐騙園區」、「詐騙跟反詐的一家親」、「服務器被泰國軍對炸了」。

廣告 廣告

甚至有很多中國網友表示，他們下載後反而接到更多詐騙電話，甚至有人下載後銀行卡就被凍結，「從這玩意出來到現在只被強迫下載過一次，通訊錄就被爆了，之後再沒安裝過」、「下載了，而且登錄了，之後就是莫名其妙的電話來了，之後就是銀行卡被凍結了」、「我2021年下載了這個反詐App，沒多久就被電詐騙了3萬」。

另外，很多中國網友稱都曾被強迫下載，「去年剛上大學的時候要求必須安裝，上傳註冊成功的截圖發給導員統計」、「在國內老師要求每個家長都要下 不下都不行 還要截屏 說這是上面的任務」、「以前我身份證丟了去我們當地的派出所補辦的時候，他們就讓我下載過這個，還讓我實名了，然後出來我就卸載了」。

也有網友認為這個反詐App比較像是「跟監App」，根據華人媒體《新唐人》的報導，幾年前中共當局以「反詐」為名，強制手機用戶安裝「反詐App」，但此軟件一直被質疑是中共監控民眾的工具。早在2021年，就有眾多網友反映，安裝了此款應用，瀏覽海外網站，即刻就被中共警察騷擾。

且中國網友也發現，這個「反詐騙」App要求的隱私權限多達29項，包括實時監控通話記錄、存取聯繫人、話筒、攝像頭、短信、對話等權限，甚至刪除用戶手機資料權限。在註冊時則需要實名登記，並拍攝照片提供人臉識別，以及提供住址、電話號碼、身分證號等資料。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 風暴擴大！網瘋傳柬埔寨「回春基地」合作名單：武漢病毒研究所也入列

柬軍「噴裝備」! 邊境搞丟中國飛彈被泰軍繳獲入庫 北京這樣說.....

甚至有很多中國網友表示，他們下載後反而接到更多詐騙電話，甚至有人下載後銀行卡就被凍結。 圖：翻攝自網路

有中國網友發現在泰國炸了柬埔寨的電詐園後，中共國家反詐中心的反詐App伺服器突然無法登陸，不少網友懷疑「反詐中心可能設在詐騙園區」。 圖：翻攝自網路

也有網友認為這個反詐App比較像是「跟監App」。 圖：翻攝自網路