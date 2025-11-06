大村國小與橫須賀學院小學校交流滿10年 再簽姊妹校續約深化情誼

▲大村國小於26日由校長吳偉誠率領3名教師與10名學生，前往日本橫須賀學院小學校進行為期8天的國際教育參訪旅遊。（圖／大村國小提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣大村國小自2016年起與日本橫須賀學院小學校展開「Travel Teddy」課程交流，今年邁入第10年，兩校跨越疫情與行政更迭，情誼不曾中斷。為延續這段難能可貴的國際教育合作，大村國小於26日由校長吳偉誠率領3名教師與10名學生，前往日本進行為期8天的國際教育參訪旅遊，並與橫須賀學院小學校進行「姊妹校續約典禮」，象徵兩校將持續深化交流與互動。

▲大村國小與橫須賀學院小學校進行「姊妹校續約典禮」，象徵兩校將持續深化交流與互動。（圖／大村國小提供）

廣告 廣告

此次交流最受矚目的，是兩校三年級學生共同在富士山山麓的「YICA」參與戶外教育營隊。大村國小學生深入森林健行、觀察動植物生態，夜晚則在無光害的草地上仰望滿天星斗，感受大自然的純粹震撼。學生更親手劈柴生火、煮食、洗碗，並學習製作風箏與線具，體驗與台灣校園截然不同的「自立學習」生活課程。

除了戶外教育，大村國小學生也入住日本接待家庭，與日本學童一起搭乘電車上學、寫作業與共進晚餐，親身體驗日本家庭文化，建立深厚情誼。歡送會上，不少孩子因捨不得離別而流下眼淚，場面溫馨動人。

大村國小校長吳偉誠表示，大村國小長年推動國際教育，透過課程交流、文化體驗與學生互訪，讓孩子走出教室、走向世界。10年的友誼來之不易，未來將持續精進跨國課程合作，讓孩子在真實交流中學會尊重、理解與成長。