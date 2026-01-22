大村慈聖宮健走祈福 信眾徒步30公里為國家社會消災

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】彰化縣大村鄉慈聖宮為祈求國家社會平安、信眾身心健康，於日前假日清晨舉辦「徒步健走消災祈福」活動，由寺廟管理委員會主任委員劉子彰代理帶領，從慈聖宮出發，沿鄉內大道小徑行走最終抵達彰化市南瑤宮，完成第二年隆重而莊嚴的徒步祈福儀式。

一場大村鄉慈聖宮消災祈福的健走活動，在廟方人員及地方民意代表上香膜拜中展開序幕。（圖／記者周厚賢攝）

有別一般廟宇進香多以搭乘遊覽車方式，此次健走活動不僅路程遙遠、體力挑戰十足，也考驗信眾的心志與信念。參與者在行走過程中，以虔誠心意為國家社會消災祈福，同時驗證自身毅力，展現宗教信仰的精神力量。一向重視地方宗教文化的立法委員陳素月，於活動開始前清晨即到場向信眾問安並加油打氣。她表示，慈聖宮長期立足社區，對於安定人心、淨化社會風氣貢獻良多，期盼此次活動不僅為信眾帶來闔家平安與健康，也能喚起社會大眾對宗教教化人心力量的重視。

三百多位善信徒步來回近三十公里，展現對天上聖母信仰的虔誠。（圖／記者周厚賢攝）

劉子彰主委指出，慈聖宮自六年前開始舉辦徒步消災祈福活動，今年是第二年前往南窯宮。雖然全程採徒步方式相當辛苦，但信眾深信天上聖母庇佑，憑藉堅定信念，今年報名的三百多位信眾皆順利完成來回將近三十公里的路程，充分展現宗教信仰帶給人們的信心。