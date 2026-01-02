大村鄉元旦健走迎曙光 鄉長賴志銘凝聚社區迎向新希望

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為迎接新年度來臨，展現鄉親活力與社區凝聚力，大村鄉公所於元旦清晨盛大舉辦「2026樂遊大村行—健走迎曙光，希望Go Go Go」活動，吸引近千位鄉親及親子家庭共襄盛舉，為2026年揭開熱鬧序幕。同時元旦健走活動鼓勵鄉親走出戶外，沿著鄉內小徑健行，不僅促進健康，也讓大家重新認識大村的人文風貌與在地產業特色，深獲好評。

豐富的摸彩贈品，展現大村鄉長賴志銘要給鄉親新年度滿滿的好彩頭。（圖／記者周厚賢攝）

大村鄉長賴志銘表示，自三年前上任以來，即致力翻轉外界對大村鄉公益活動較少的刻板印象。施政重點除持續推動軟硬體建設外，也積極結合節慶規劃多元活動，營造歡樂氛圍，讓鄉親感受大村假日生活的豐富與精彩。從葡萄產業推廣活動、新春年貨大街，到近年逐步成形的元旦健走活動，皆成功帶動社區參與。

賴志銘自上任以來，即致力持續推動軟硬體建設外，也積極結合節慶規劃多元活動。（圖／記者周厚賢攝）

除健走活動外，鄉公所也準備多樣實用且豐富的摸彩獎品，讓參與民眾在新年第一天就能感受好運與驚喜。賴志銘鄉長指出，活化各社區並強化與公所的連結，是他持續努力的目標，因此活動規劃皆結合健康、文化與社區互動，從健走到才藝表演，讓親子共同體驗公共參與的價值。活動在歡樂氣氛中圓滿落幕，賴鄉長也期許新的一年，家家幸福安康、社會和諧，共同迎向更美好的未來。