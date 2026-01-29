



配合前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備—整建長照衛福據點」，大村長照服務園區所設立的「大村慈恩社區長照機構」正式開始營運，為在地長者提供更完善、貼近需求的日間照顧服務，進一步強化大村鄉的長照服務能量。

日間照顧服務以延伸長者家庭生活為核心，落實「家庭化照顧」理念，提供長者白天照顧服務，並可依需求延續至晚間餐飲、沐浴及復能訓練等多元服務內容，同時安排貼心專車到府接送，讓照顧服務零距離，有效改善長輩獨自在家、缺乏照顧與陪伴的問題。

大村鄉長照園區新量能 「大村慈恩日照服務」正式啟動

「大村慈恩日照服務」於今日上午舉行啟用典禮，由彰化縣長王惠美、衛生福利部長照司簡任技正白姍綺、大村鄉鄉長賴志銘等貴賓共同出席剪綵。期盼透過社區式照顧模式，提供有需求的長輩及其家庭即時、專業的日間照顧服務，並結合家庭與鄰里資源，強化社區支持網絡，嘉惠失能、失智症者及其家庭照顧者，讓家屬得以安心喘息、紓解照顧壓力，進而提升整體家庭生活品質。

大村慈恩日照中心規劃完整且多元的活動內容，包括生活自立訓練、復能訓練、懷舊互動、健康促進、認知動腦、音樂律動及藝術手作等，讓長者在日常活動中實踐「生活即復健」，延緩身心退化，減輕家庭照顧負擔，同時提升長者尊嚴與生活品質。

推動「在地老化」一直是彰化縣政府長照政策的重要目標。大村慈恩日照服務的成立，讓有長照需求的長者能在熟悉的社區中，接受溫暖、專業且家庭式的照顧，不僅協助家屬減輕照顧壓力，也讓長者得以維持原有安心自在的生活型態，逐步實現社區整體照顧服務的願景。

本案經費部分，大村長照園區建置總經費由中央與地方共同投入，其中中央補助經費為新臺幣6,286萬5,000元，地方自籌經費為2,219萬8,223元，展現中央與地方攜手推動長照政策、共同守護長輩福祉的決心。

