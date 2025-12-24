大村鄉長賴志銘就職三週年鄉政成果展與未來藍圖

▲大村鄉長賴志銘就職三周年成果展於24日熱鬧登場，以「幸福啟航、照顧升級」為願景，落實十大政見，從全齡照顧出發，向鄉親完整呈現三年來在公共建設、社會福利、農業發展及社區營造等面向的施政成果。（圖／大村鄉公所提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大村鄉長賴志銘就職三周年成果展於24日熱鬧登場，以「幸福啟航、照顧升級」為願景，落實十大政見，從全齡照顧出發，向鄉親完整呈現三年來在公共建設、社會福利、農業發展及社區營造等面向的施政成果。成果展展現大村鄉以幸福巴士啟動及長照服務擴展為雙主軸，持續打造敬老、無礙、親老的全齡友善宜居鄉鎮。

回顧這三年，透過與中央及彰化縣政府合作，成功爭取人行道改善、貢旗周邊及過溝公園改善等計畫，地方創生累計投入經費超過6,000萬元；同時推動綜合行政大樓工程，工程經費超過3億元；並同步推動農村土地重劃與整體規劃，與大葉大學、逢甲大學簽訂合作備忘錄（MOU），共同描繪未來發展藍圖。這些成果的背後，是長時間的投入、無數人的付出，以及鄉親的信任與支持。

在農業發展方面，面對氣候變遷導致葡萄轉色不如預期的挑戰，鄉公所即時媒合農民與企業合作，促成大苑子推出「不紫葡萄飲料」，有效化解產銷困境；並持續辦理葡萄觀光節慶活動，結合美利達與大葉大學推動「運動愛台灣」計畫，強化農業韌性與品牌行銷，為地方農業注入新動能。

在社區營造與教育發展上，貢旗及過溝社區通過農村再生計畫，持續引導社區申請年度計畫，並積極推動綠色照顧等社區方案；同時首創鄉鎮型大專生洄游計畫，引進大專青年進入社區，與居民共同參與地方事務，促進世代交流與社區活化。

地方創生與交通建設方面，規劃共融式公園、火車站廣場改造，結合MOOVO公共自行車系統，串聯火車站、學校與社區節點，打造友善步行與騎乘環境，並透過「大村大好行」計畫行銷地方特色，提升鄉鎮可及性與觀光活力。幸福巴士亦已正式啟用，串聯校園、社區、醫院及市場，提供學生通學、長輩就醫與居民採買等交通服務，成為連結社區的重要公共運輸。

大村鄉長賴志銘表示，鄉親關心的事永遠做不完，大村的發展不只是建設的累積，更是生活品質的堆疊。未來施政將以「善用既有資源、創造長遠價值」為核心，持續推動數位孵化基地、零售市場轉型、精緻農業與農業第二春、文化素養深化、長照完善、托嬰與育兒支持、友善寵物及能源應用等政策，讓幸福成為大村的日常。

大村鄉長賴志銘強調，三年來一步一腳印，讓應完成的工作逐一落實、被忽略的需求重新被看見；未來將持續以創新、共融、智慧與照顧為施政主軸，推動全齡宜居、幸福可感的大村，讓每一位鄉親都能看見希望、感受溫暖，真正把幸福帶入日常生活。