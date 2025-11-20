▲大東北角九景點獲百大觀光亮點殊榮，龜山島、宜蘭傳藝奪「最佳國際推薦獎」。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／新北市 報導】交通部觀光署於11月11日公布第2屆「台灣觀光百大亮點」名單，大東北角地區共有九處景點奪得亮點獎項，展現東北角觀光魅力的全面躍升。今年公布名單當日適逢鳳凰颱風造成宜蘭溪南地區嚴重淹水，但在經過一週的全力清理，所有園區均已完成復原並恢復正常營運，邀請遊客安心前往，體驗秋冬限定之美。

本屆亮點獎中，龜山島與國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區以其獨特自然與文化風貌，雙雙奪得「最佳國際推薦獎」；卯澳社區憑藉其漁村魅力與在地活力，則獲頒「最佳人氣獎」。為感謝民眾投票支持及共襄盛舉，東北角管理處及相關單位特別推出兩項限時慶祝活動，邀請大家走訪獲獎景點。

即日起至12月16日，龜山島推出【FB打卡送好禮】活動，民眾只需於「東北角之友」臉書粉專指定貼文留言，並上傳與龜山島的合照（無須登島拍攝，只要拍得到龜山島即可），再至大里遊客中心出示畫面，即可獲得限量【龜山島海廢再生鑰匙圈】一份，共100份，送完為止。國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區則於2025年12月每週五、六、日及一推出宜蘭縣民憑證免費入園優惠；國際旅客出示護照至服務中心亦可兌換精美禮物，藉由雙向回饋吸引更多國內外旅客走入傳藝、親近文化。

東北角管理處處長游麗玉表示，此次九處景點從全國191處推薦景點中脫穎而出，實屬難得，也象徵地方長期深耕的環境維護與旅遊品質已獲得高度肯定。此次風災後能迅速完成復原，也展現了東北角良好的管理韌性。未來管理處將持續攜手在地夥伴，以永續旅遊為核心，深化多元化的體驗內容，讓更多旅客走進東北角，感受其獨一無二的自然、人文與生活風景。

獲得「最佳國際推薦獎」的龜山島，是東北角最具代表性的自然地標，自遠眺宛如海上浮龜；近距離則可欣賞火山地質、豐富動植物生態與壯麗海景。每年超過10萬名遊客搭船登島、賞鯨、環島巡航，「龜山朝日」更是不少攝影愛好者心中的夢幻景緻。宜蘭傳藝園區則以傳統工藝、文化表演與古風街坊吸引國內外旅客，是向世界展現台灣文化底蘊的重要窗口。

本屆入選台灣觀光100亮點的大東北角景點包括：三牡猴雙百年聚落、卯澳灣（卯澳社區）、頭城休閒農場、龜山島、蘭陽原創館、噶瑪蘭酒廠、國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區、清水地熱遊憩區、棲蘭神木園區與太平山國家森林遊樂區，涵蓋自然生態、文化體驗、農村旅遊與森林療癒等多元魅力，充分展現大東北角豐富深厚的觀光底蘊。

第2屆台灣觀光100亮點完整名單可於活動官網查詢。此次獲獎也為東北角觀光注入新的能量，期待在即將到來的冬季旅遊旺季，再次迎來國內外旅客的熱情造訪。