大東北角景點入選百大亮點 龜山島、宜蘭傳藝奪最佳國際推薦

大東北角九景點拿下百大亮點。（東北角風管處提供）

記者張正量／宜蘭報導

交通部觀光署第屆「台灣觀光百大亮點」十一日公布名單，大東北角共有九處景點入選，在全國一佰九十一處推薦景點中脫穎而出，成為今年亮點焦點。其中，龜山島與國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區獲頒「最佳國際推薦獎」，卯澳社區獲得「最佳人氣獎」。

為感謝大眾支持與投票，相關單位推出限時回饋活動。**「龜山島FB打卡送好禮」**即日起至十二月十八日，旅客於臉書粉專「東北角之友」活動貼文留言並上傳與龜山島合照，再至大里遊客中心出示畫面，即可獲得限量「龜山島海廢再生鑰匙圈」一份，僅一佰份，送完為止。宜蘭傳藝園區則推出十二月限定優惠：十二月每週五、六、日與一，宜蘭縣民持證可免費入園；國際旅客持護照至服務中心亦可兌換精美禮品。東北角管理處歡迎民眾把握機會走訪東北角秋冬風光。

東北角管理處處長游麗玉表示，此次獲獎象徵多年推動永續旅遊與景點品質提升已獲肯定，也展現景點面對風災的恢復韌性。未來將持續串聯地方力量，發展多元體驗旅遊，讓更多旅客認識大東北角之美，包括龜山島、清水地熱、太平山、棲蘭神木園區、卯澳灣與噶瑪蘭酒廠等精采景點。