大東東夜市打造兒童專屬樂園有玩有吃又有拿

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▲世界展望會更準備感謝狀答謝大東東夜市，為孩童們打造專屬的樂園。（大東東提供）

大東東夜市與巽猛龍慈善文教協會為使兒童歡度屬於自己的節日，特舉辦專屬10歲以下小朋友的「大東東童樂會」遊戲活動，還有精彩的火舞表演，以及造型氣球及手做馬林糖贈送，讓孩童們有玩有吃又有拿。

▲精彩的火舞表演吸引許多孩童及家長們駐足觀賞。（大東東提供）

大東東夜市為使平時因身體或環境限制而難以體驗夜市熱鬧氛圍的弱勢及特教孩童，也該享有平凡卻珍貴的童年快樂，特別攜手「巽猛龍慈善文教協會」，邀請德蘭啟智中心、美善基金會、瑞復益智中心、伯利恆福利基金會、蘆葦啟智中心及世界展望會的小天使們來到夜市，度過一個充滿溫馨與歡笑的專屬佳節。

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「大東東童樂會」活動籌畫了一連串豐富的活動，就是要讓每個小朋友都能夠滿載而歸！籃球、射氣球、套圈圈、射飛鏢、打彈珠、氣墊床、乒乓球～熱門遊戲一手包辦，通通針對小孩提供免費續玩或加贈優惠，就是要讓孩子更容易獲勝帶走娃娃，盡情玩耍後還能到管理處打卡兌換50元抵用券及可愛手作馬林糖！

▲各式各樣的可愛造型氣球，一直受到孩童們的喜愛。（大東東提供）

大東東夜市管理處表示，希望夜市不僅是美食的聚集地，更是傳遞溫暖的地方。對於特教或弱勢家庭的孩子而言，擁擠的夜市有時是難以觸及的空間。此次透過這次與巽猛龍協會的合作，簡化流程、提供實質資助，就是希望讓每一位孩子都能在4月感受到被疼愛的幸福。

大東東夜市逐漸走出過去紛擾，翻轉形象以全新姿態出發！管委會不但致力於在地化，與台南做出更多連結，從元宵燈籠、情人節到此次兒童節，利用創意與巧思設計各種不同活動，希望將人潮重新帶回夜市。更貫徹「取之於社會，用之於社會」理念，成為守護弱勢、貢獻社會的一份溫暖力量。