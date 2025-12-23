大東電明年1月上市！AI大電力+強韌電網進補、三年訂單在手達120億元

大東電董事長林志明。資料照



電纜大廠大東電（1623）預計明年1月上市，展望未來，大東董事長林志明表示，大電力時代來臨，算力電力就是國力，加上綠電需求，且因應2050年國家淨零政策，新產品充電樁電纜，儲能電纜，高壓直流（陸地）輸電電纜和製程廢料都已開發，未來將以成為創儲輸用一站式廠商為目標。受惠於台電強韌電網計畫，大東電目前在手訂單已達120億元，訂單能見度有望看到2028年。

因應銅價上漲，大東電表示， 是以成本加乘法，也會以原物料避險採購和提高附加價值，像是安裝測試服務來因應。

大東今年前11月營收59.93億元，已經突破去年全年的54.83億元，再創史上新高，特高壓毛利率優於其他產品，第四季特高壓產品進入入帳高峰，全年營收、獲持續挑戰新高。

大東電成立於1962年，早期於嘉義生產裸銅線，後續生產PVC及橡膠電線，陸續投資生產台電25kV、69kV及161kV電力電纜，在2015年通過台電345kV交連PE電纜定型試驗，正式切入中高壓/特高壓電纜市場，也是臺灣四家345kV特高壓台電認證合格供應商。

大東電也提供345kV超高壓電纜給台電桃園市龍潭超高壓變電所、台南市龍崎超高壓變電所。過去也承接台中電廠、桃園大潭發電廠8號及9號燃氣複循環機組擴建工程、高雄興達發電廠燃氣機組更新改達、先進及

成熟製程半導體大廠廠房之橡膠線纜，已協助串聯全台48條電纜線路、78座變電所，電纜鋪設總長超過26,000公里以上。

台電自2022年啟動「強化電網韌性建設計畫」，預計10年投入高達5,645億元，全面推動分散式電網架構，強化輸電系統韌性。計畫涵蓋分散工程、強固工程與防衛工程三大主軸，其中輸電線路全面升級，對345kV、161kV等特高壓電纜需求大增，為相關供應鏈帶來長線成長動能。

大電力時代來臨，大東電在2023年起快速爬升，2023年營收42.16億元，稅後淨利4.09億元，每股盈餘6.82元；2024年營收首度突破50億元，達54.83億元，稅後淨利7.33億元，每股盈餘12.58元。今年前三季營收48.37億元，稅後淨利5.65億元，每股盈餘9.42元。

在產品營比重部分，2024年特高壓、中高壓、低壓、橡膠及其他占比分別為40.49％、19.8％、8.04％、16.39％、15.28％，今年前三季營收比重分別為34.79％、24.12％、16.75％、7.71％、16.63％。受惠於台電強韌電網計畫，大東電目前在手訂單已達120億元，特高壓毛利率優於其他產品，第四季特高

壓產品進入入帳高峰，全年營收、獲持續挑戰新高。

