大東電2025Q4、全年營收雙創高

【記者柯安聰台北報導】大東電(1623)配合上市前公開承銷，將於1月7日至9日起展開競拍作業，本次對外競價拍賣4320張，競拍底價150.4元，最高投標張數555張，暫定承銷價188元，將於1月13日開標；1月12日至14日辦理公開申購，1月16日抽籤，預計1月22日掛牌。



大東電2015年通過台電345kV交連PE電纜型式試驗後，正式切入特高壓市場，也是國內僅有4家345kV特高壓台電認證合格供應商。台電自2022年啟動「強化電網韌性建設計畫」，目前在手訂單金額超過120億元，訂單能見度至2028年。



2025年12月合併營收6.14億元，第4季合併營收17.70億元，年增12.91％，創下史上單季新高；2025年合併營收首度突破60億元，達66.07億元，創歷年新高，年增率20.50％。







圖說：大東電林志明董事長



除了台電電網外，半導體與AI產業持續擴張，大型AI資料中心的電力線纜市場需求明顯攀升，大東電已有切入半導體園區161kV、345kV直供電網的實績；另外，國內半導體大廠赴美設廠，大東電亦評估前進美國的機會，目前產品進行美國UL認證，若今年通過認證，將正式落地美國。



再生能源部分，台電「綠能分散供電」工程透過新建超高壓變電所，串接 161kV輸電線路，匯集區域離岸風電與太陽光電量能，減輕既有主幹線輸送負擔，也同步帶動高壓電纜需求。



大東電已啟動陸域型高壓直流電纜（HVDC，500kV）系統開發計畫。HVDC被視為邁向2050淨零碳排的關鍵技術，相較傳統交流輸電具備損耗低、佔地小、穩定度高等優勢，特別適合長距離輸電與大規模再生能源跨區輸送。公司以既有345kV XLPE技術為基礎，向更高壓等級延伸，提前卡位下一代電網骨幹商機。（自立電子報2026/1/5）