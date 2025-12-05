大林慈濟研發智慧針灸 語音輸入計針 降漏拔針風險

醫、學研究團隊共同研發全台首創「智慧針灸─語音輸入計針系統」。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

為提升針灸治療安全性與醫療紀錄精準度，大林慈濟醫院中醫部與中正大學資工研究所資訊團隊共同研發全台首創「智慧針灸–語音輸入計針系統」，透過語音辨識與專業醫療術語字典的整合，即時標記穴位並同步完成紀錄，大幅降低臨床上最令人擔憂的「漏拔針」風險。此創新技術讓千年醫術與現代科技完美結合，為中醫臨床帶來全新里程碑。

針灸治療過程中，醫師需依照病人反應即時調整穴位，然而診療現場與電腦端記錄常有距離，使得醫師多半需於治療結束後再回到診間補登病歷，容易造成記憶落差與紀錄不完整，進而增加拔針時的人為疏失風險。為解決此長年痛點，研發團隊打造了語音作業系統，讓醫師能在病床旁以「口述」方式完成所有紀錄，實現即時、準確、零遺漏的針灸流程。

大林慈濟醫院中醫部醫師葉明憲表示，「智慧針灸系統」整合降噪、語音轉文字、專用中醫穴位字典校正技術，並以MVC架構確保效能穩定。醫師每說出一個穴位名稱，系統便在螢幕上的2D人體模型同步亮點顯示位置，形成清楚的人體治療圖，同時自動記錄下針與拔針流程。專用字典更能避免同音異字誤判，例如確保「行間穴」不會被錯轉為其他無關詞彙，讓語音辨識在醫療場域更加精準可靠。

葉明憲指出，導入系統後，針灸治療安全性顯著提升，漏拔針風險大幅降低；同時也減輕醫師文書負擔，讓醫病溝通時間更多。標準化與結構化的針灸紀錄，更為未來的巨量資料分析與針灸臨床研究奠定重要基礎。目前系統已內建超過180個常用穴位，足以涵蓋多數臨床需求。