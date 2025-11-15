大林慈濟醫義竹義診 假日為兒童篩檢

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉地處偏遠，至今義竹鄉衛生所仍無醫師駐診，為提供鄉內孩童完整的醫療與健康照護服務，今邀請大林慈濟醫院兒科專科醫師利用假日開辦兒童發展篩檢與健康檢查服務，為約20名學齡前兒童健康檢查、發展篩檢。

嘉義縣衛生局表示，醫師的問診與評估專業且溫柔，藉由走進社區的醫療服務，方便平日忙於工作的家長、鄉親，能陪伴且掌握孩子成長狀況。

義竹鄉衛生所主任黃梅菊說，義竹鄉地處偏遠，工作除負責醫療門診、公共衛生還有行政相驗，曾有醫師到場了解後卻步，衛生所徵求醫師1人至今懸缺未補；兒童發展篩檢與健康檢查不容忽視，考量鄉親平日多要工作，且孩子具有不同特質，若有家長在旁協助醫師了解平時發展情形，有助醫師進行篩檢，因此透過與大林慈濟醫院等醫療團隊合作，每年力邀醫療團隊走進社區，一年至少舉辦3場次假日篩檢服務，透過早期發現、早期介入、早期治療，掌握孩子的黃金治療期，盼每位孩子都能得到最適切的照護。

廣告 廣告

黃梅菊提醒，兒童定期健康檢查與發展篩檢，可發現發展遲緩或健康問題，並搭配預防接種，提供孩子最完整的健康防護。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國威脅追捕沈伯洋 美國務院回應了

獨／南國白袍天使戴鐵雄92歲辭世 恆春「萬能」行醫一甲子

66歲阿北中1.2億樂透瞞老婆爽花 6個月後心理壓力破表崩潰了

女1810萬訂橋頭預售屋！京城建設因「台積電」反悔轉賣4452萬下場慘了

