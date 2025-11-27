大林慈濟醫院舉辦全人照護敘事護理競賽

大林慈濟醫院護理部27日舉辦「護理深耕・故事有情——全人照護敘事護理發表競賽」，活動集結大林慈濟醫院、斗六慈濟醫院及嘉義慈濟診所近百位護理人員與各職類同仁參與。主辦單位邀請跨領域專家組成評審團，期望藉由跨團隊合作與人文視角，呈現以病人為中心的照護歷程，深化護理人員在全人照護中的實務能力與人文關懷。

活動由陳金城副院長與護理部陳佳蓉主任致詞揭開序幕，勉勵護理同仁，在專業技術之外，更要看見病人心理與社會層面的需求，並透過敘事讓臨床照護背後的溫度與力量被更多人理解與傳遞。

廣告 廣告

本次競賽共有24組海報作品參賽，並從中遴選前十組進入口頭發表。報告主題多元，包括罕見疾病照護、創傷後壓力調適、血液透析病人的無力感、末期兒童照護、腦瘤病童的安寧陪伴等臨床議題。每篇作品均呈現護理人員在照護現場的陪伴歷程、臨床判斷、跨團隊合作，以及在專業實踐中的省思與成長。

在分享案例中，5C病房護理師陪伴罹患腦瘤的男童完成泡澡的心願，讓生命旅程多了一份亮光；大林血液透析室以短劇呈現團隊如何幫助長期洗腎病人走出無助與灰暗，重拾生活色彩；11A病房針對「罕見皮肌炎病況惡化個案」透過FIFE架構進行全人式評估、深入理解病人的生命經驗與照護期待，提升病人福祉與家庭支持。

在此次比賽擔任評審的陳祖裕顧問在講評中指出，敘事護理的核心價值在於自我反思（reflection），以及在照護中展現同理心、跨領域合作能力和專業素養的重要性，並推薦應用五個Ｒ的反思模型，這對於專業素養的培養非常重要。護理部陳主任強調了持續精進並實現全人、全隊、全程、全家、全社區的「五全」照護模式的必要性，透過敘事，護理人員得以將臨床故事轉化為更具力量的專業行動，也讓社會看見護理工作的深度與價值。

活動在一片熱烈掌聲中結束，並頒發了海報與口頭發表的獎項，讚揚了團隊們運用愛心和專業技能陪伴病患與家屬的傑出成果。獲得第一名的斗六血液透析室團隊深入理解病人的恐懼、期待與家庭壓力，設計更貼近其生命經驗的照護方案，不僅照護病人到最後，更陪伴家屬走過哀傷，用照護不只停在病人身上，還延伸到家人，故事充滿溫暖。大林慈濟醫院表示，未來將持續推動敘事護理，期盼醫療團隊在專業之外，更以同理與關懷提升照護品質，為病人與家屬帶來力量與希望，同時讓護理人員彼此交流學習，在臨床工作中不斷傳遞有溫度的照護，實踐全人照護的真諦。

(撰文：蘇妍華，攝影：大林慈濟醫院提供)