大林慈院中醫師談古今養生 從故宮藏書到AI辨體質展現中醫之美

民眾扶老攜幼參加中醫本草文化節活動。

為推廣中藥文化與傳統醫學之美，「2025中藥本草文化節嘉義場」於11月8日至9日在嘉義故宮南院盛大登場，活動結合展覽、講座、體驗與表演，吸引民眾熱烈參與。由嘉義縣中藥商業同業公會主辦、雲嘉南三縣聯合承辦，今年首度以兩天規模呈現中藥文化的深厚底蘊。

大林慈濟醫院中醫部受邀參展，設置兩個特色攤位——「中醫門診輔助系統」體質檢測區，以及「穴位養生體驗區」。現場不僅展現傳統醫學的智慧，也結合現代科技的應用，讓中醫照護更貼近民眾日常生活。

院方與中正大學資訊工程系合作開發的「中醫門診輔助系統」，讓中醫照護更貼近民眾。

中醫部主任葉明憲醫師指出，院方與中正大學資訊工程系合作開發的「中醫門診輔助系統」，運用AI分析病人填寫的健康資料，能快速進行體質分類並提供初步建議。「這個系統幫助醫師更快掌握患者的證型，讓問診更有效率，也讓民眾更了解自己該如何從生活面著手調養。」葉醫師說。

中醫部受邀參展，設置特色攤位——「中醫門診輔助系統」體質檢測區。

許多體驗民眾表示，透過簡單的線上問答，就能獲得體質分析報告與養生建議，既有趣又實用。另一攤位則以「日常穴位保健」為主題，由住院醫師及外訓醫師教導民眾簡易的頭痛、眼睛疲勞與腸胃不適等常見穴位按摩法。現場互動熱烈，許多人邊體驗邊笑說：「學會幾個穴道，回家就能幫家人放鬆，真是受用無窮！」

葉明憲主任亦受邀發表專題演講——《古今養生功法類型分析》，引領民眾認識古今養。

活動中，葉明憲主任亦受邀於故宮南院內的兒童創意教室發表專題演講——《古今養生功法類型分析》，引領民眾認識古今養生智慧，從故宮藏書談中醫文化傳承，現場座無虛席。葉主任以幽默風趣又富哲思的口吻，從故宮典藏的一萬五千本中醫古籍談起，帶領大家穿越時空，探索古代醫家對於「養生」的理解。

葉主任現場引用《黃帝內經》與《難經》經典句，解釋古人如何透過「導引術」、「氣功」與「經絡鍛鍊」達到內外兼修的健康狀態。葉主任總結時提到，中醫的智慧並非停留在古代，而是可以透過現代科技與臨床實證，找到與當代生活結合的新形式。

葉明憲醫師從從古論今，現場座無虛席。

中醫部團隊表示，立冬時節是進補與養藏的重要時機，中醫講求「春夏養陽、秋冬養陰」，而本草文化節正是推廣中醫養生觀念的最佳契機。透過寓教於樂的互動活動，讓更多人了解中醫藥不僅是治病，更能在日常生活中守護健康。

嘉義縣長翁章梁也到場致詞留影。

嘉義縣長翁章梁也於開幕式中表示，中藥文化節不只是商展活動，更是文化與教育的融合。「中醫是我們文化的根，希望透過這樣的活動，讓更多人重新感受漢方之美，從生活中實踐健康。」

嘉義縣中藥商業同業公會理事長許開興表示，2025中藥本草文化節（嘉義場），活動以「御藥‧本草‧漢方人生」為主軸，透過展攤、體驗與講座，讓民眾能以輕鬆方式親近中醫與中藥文化。這兩天沒有機會參加的民眾，還有四場分別是花蓮場、高雄場、台東場、桃園場，民眾可向衛服部、中藥商公會諮詢日期時間，前往參加。

嘉義縣中藥商業同業公會理事長許開興，民眾能以輕鬆方式親近中醫與中藥文化。

活動兩日現場人潮絡繹不絕，參與者紛紛表示受益良多，感受到大林慈濟醫院醫師親切的解說與慈濟醫療體系的人文溫度。醫院也期許未來持續與公會及社區單位合作，讓中醫藥文化深耕地方，實踐預防醫學與健康促進的目標。

參加民眾留念合影，人人法喜充滿。

撰文/圖片：張菊芬