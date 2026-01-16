大林慈院以愛走過25年 歲末祝福經藏演繹見證悲願

01. 院長帶領全體同仁至誠發願，將持續在以人為本的醫療。

證嚴上人親臨大林慈濟醫院，與六百多位醫護同仁齊聚一堂，舉辦歲末祝福。現場氣氛莊嚴而溫馨，醫護團隊以經藏演繹的方式，回顧年度大事紀，並向上人至誠發願，將持續落實以人為本的醫療服務與慈濟精神，守護雲嘉南地區鄉親的健康。

證嚴上人帶領慈濟人，從五毛錢開始，為佛教、為眾生，行願一甲子。大林慈濟醫院的成立，源於地方對醫療資源的殷切期盼，也承載著上人「為眾生」的慈悲願力。從昔日甘蔗田間的泥土芬芳，到今日病房裡的溫馨笑顏，從風雨之夜的堅守到晨曦中的希望曙光，二十五年來，大林慈濟醫院以愛心鋪路，守護著地方的健康，從未辜負鄉親的期待。

歲末祝福的演繹內容，首先呈現神經外科副院長陳金城醫師「一雙手救兩代人」的真實故事。一名男子於2006年因罹患遺傳性罕見疾病「頸脊髓脊髓內血管母細胞瘤」導致癱瘓，其父親隨後亦確診罹患相同疾病，且病灶位於延腦與頸脊髓交界，手術風險極高。所幸在陳金城醫師精湛的醫術下，父子倆先後完成手術，免於癱瘓的命運，不僅展現了神經外科團隊的專業實力，更傳遞了醫病互信的溫暖力量。

神經外科副院長陳金城醫師「一雙手救兩代人」的真實故事。

另一段演繹則呈現了跨國醫療之愛。來自柬埔寨的九歲女孩阿莎，自出生左耳即罹患先天大型血管瘤，左耳外觀明顯異常。在柬埔寨慈濟志工的協助下，阿莎跨海來台，於大林慈濟醫院接受治療，由整形外科黃介琦醫師領軍的醫療團隊，歷經半年的療程，成功摘除了腫瘤，並重建了耳蝸，圓了她「變漂亮去上學」的心願，也為這段跨國醫療情緣寫下了圓滿的篇章。

護理師楊家嘉在演繹中飾演阿莎，透過角色扮演，深刻體會到孩子面對疾病與異樣眼光的悲苦與壓力，讓她深感不捨。所幸醫療團隊以同理心關懷，不僅醫治病痛，更醫治人心，做到全人醫療的照護。

護理師楊家嘉在演繹中飾演阿莎，透過角色扮演，讓她深感不捨。

演繹中的大型法具，象徵醫院深耕二十五年的《大林慈濟醫院25周年—大愛成林》專書，更令人耳目一新。此書由院長一聲令下，由公共傳播室主任帶領全員動員，不分晝夜地籌劃與製作，分工撰寫文稿，並邀請多位外聘寫手與《經典》雜誌協助編輯，歷經半年多的時間才得以完成。全書共477頁，首刷3,200本，記錄了醫療團隊秉持「為佛教、為眾生」的理念，精進醫療技術、守護生命的點滴歷程。

公共傳播室主任帶領全員動員，不分晝夜地籌劃與製作，分工撰寫文稿，歷經半年的時

歲末祝福現場，也迎來多位即將受證的同仁。其中，醫院發展組專員翁淑蘭自創院初期即投入服務，親眼見證醫院從甘蔗田中的地區醫院，成長為今日的準醫學中心。多年來，她在醫院大家庭中歷經至親往生的考驗，深刻體悟生命的無常，也在同仁如家人般的陪伴中走出低谷。因緣成熟，加上孩子們都已長大，她謹記上人「行善行孝不能等」的教誨，發心投入培訓，立願以實際行動回饋社會，承擔起守護生命的志業。

全體醫護人員以人為本的醫療服務與慈濟精神，守護雲嘉南地區鄉親的健康。

證嚴上人開示指出，時間的價值遠勝於世間的財富，唯有把握當下、持續精進，才能真正利益人群。大林慈濟醫院獲准升格為準醫學中心，院長帶領全體同仁至誠發願，將持續在以人為本的醫療。

全體點燈祈禱

撰文、攝影／張菊芬