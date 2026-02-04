大林慈院住宿長照機構成立滿6年 切蛋糕共享喜悅

油畫的作者顏女士表示，母親之前在輕安住兩年，自己也曾因手術及小中風入住，期間深刻感受，無論是照服人員或醫療團隊都十分用心，給一百分的肯定。

大林慈濟住宿長照機構舉辦滿六周年慶暨畫展活動，邀請大愛幼兒園小朋友與五十多位長輩共同參與，並結合家屬與志工同樂，透過溫馨的小型聚會，營造跨世代交流的歡樂氛圍。活動同時展出長輩平日參與完成的手作與畫作成果，讓長輩透過作品發表獲得成就感，也展現生活多元且豐富的一面。

人文室主任葉璧禎勉勵現場住民，在輕安居要愈來愈健康快樂。

活動開場前，由大愛幼兒園小朋友帶來一段充滿年節氣氛的「年獸」小短劇，生動演出年獸出現後，看見家家戶戶張貼紅色春聯與紅包而嚇得落荒而逃的趣味情節，童趣十足的表演讓現場氣氛瞬間熱絡，逗得阿公、阿嬤笑得合不攏嘴，掌聲與歡笑聲不斷，為六周年慶祝活動揭開溫馨序幕。

陳金城副院長致詞時表示，大林慈濟住宿長照機構(輕安居)最初發心籌設至今，今年正式邁入滿六周年的重要里程碑。一路走來，感恩社會大眾對機構的信任與支持，讓許多長輩能夠安心將人生的重要階段託付於此。他說，機構不僅在地深耕，更因應高齡化社會的迫切需求，肩負起讓長輩在地安老、安心生活的責任，是責無旁貸的使命。

高齡91歲住民林阿公，在輕安居住了將近三年，對於機構生活環境讚不絕口，直說「比在家裡還好」。

護理部副主任廖慧燕也在活動開場時致詞，感恩團隊六年來用心付出。她表示，輕安居扮演長照「中繼站」的重要角色，陪伴住民在專業照護下逐步恢復健康，實現在地安老、早日返家目標；並期勉團隊在服務過程中莫忘初衷，持續精進照護品質，未來將朝向提供更完整、溫馨的服務邁進。

顏女士特別挑選十多幅油畫作品於現場展出，希望為機構環境增添藝術氣息。

郭如娟護理長說，期盼長輩在這裡的每一天都能過得有趣、有尊嚴，工作人員與長輩共同生活、彼此陪伴，是一件充滿幸福感的事。目前機構已開放兩個樓層，年後九樓也將陸續迎接新住民入住，隨著人力逐步到位，將持續擴大服務量能，讓家屬能安心投入工作，放心將親人託付，打造如同一家人般和樂融融的照護環境。

現場展出油畫的作者顏女士表示，母親之前在輕安居住兩年，自己也曾因手術及小中風後入住，期間深刻感受到機構良好的環境與貼心的照護品質，無論是照服人員或醫療團隊都十分用心，「給一百分的肯定」。她說，對繪畫的興趣源自高中時期，曾在課後由老師私下指導油畫技巧，真正開始投入創作，則是在55歲退休之後，選擇做自己喜歡的事，陸續參加畫畫課程，慢慢學習、持續創作。適逢輕安居成立六周年，她特別挑選十多幅油畫作品於現場展出，希望為機構環境增添藝術氣息，也期盼讓同樣喜愛繪畫的住民在欣賞作品時，能感受到愉悅與療癒，為生活注入更多美好能量。

另一名高齡91歲住民林阿公，在輕安居住了將近三年，對於機構生活環境讚不絕口，直說「比在家裡還好」。他特別感謝護理人員的細心照顧與辛勞付出，並於活動中展出多幅平日創作畫作。林阿公分享，自己幾乎每天都會作畫，尤其偏愛臉譜題材，希望透過這次展出，讓大家看見住在輕安居的生活不僅充實，也過得相當精彩。

（文、照片/江珮如）