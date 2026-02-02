大林慈院合心共識營 開啟新局共創醫療新願景

為凝聚主管共識、勾勒醫院中長程發展藍圖，大林慈濟醫院1日舉辦合心共識營。

為凝聚主管共識、勾勒醫院中長程發展藍圖，大林慈濟醫院1日舉辦「合心共識營」，活動由企劃室統籌規劃，邀集院內一級主管、醫學中心任務與BSC團隊負責人，以及斗六、嘉義院區行政主管，並結合行政、醫技組長與護理督導齊聚一堂。透過專題演講與策略交流，聚焦醫療去中心化、智慧醫療、產學創新與醫療人文等關鍵議題，盤點政策趨勢與組織挑戰，對焦未來發展方向，期許以團隊合心、跨域整合之力，打造以病人為中心、兼具專業品質與永續經營的醫療新局。

賴寧生院長開場時表示，面對醫療環境快速變遷與人力資源壓力，醫院更需要團隊同心協力，從治理、品質與創新三大面向同步精進，讓制度回歸病人需求，打造兼具專業與人文關懷的醫療典範。他強調，未來醫療走向去中心化，呼應「健康台灣」國家政策，醫療不再是單打獨鬥，而是跨科室、跨體系整合運作。面對新政策與新規範，大林慈濟醫院必須與時俱進，強化醫療人文的聯合運作，並由各部門主動培育與延攬人才，連結國際資源，推動產學創新，形塑特殊領域的卓越定位。未來發展軌跡將全面配合國家政策，並將核心要領落實於各部門，持續精進、穩健成長。

林碧玉副總執行長透過視訊致詞，感恩所有同仁多年來在雲嘉偏鄉地區的付出，強調大林慈濟醫院走過25年，積極投入數位轉型，自主開發、全台表現最亮眼的醫療APP，展現創新實力。她期許並祝福大林慈院穩健邁向醫學中心。

林俊龍執行長現場回顧大林慈濟醫院25年的發展歷程，憶起從創院初期到5週年慶，同仁人數始終維持三百多人，點滴成長都來自上人、精舍師父及全球慈濟志工的護持，更是全體同仁共同努力的成果。他指出，醫療除了專業，更重要的是人文精神，慈濟以「守護生命、守護健康、守護愛」透過實際行動為病人留下幸福與希望，展現高品質且有溫度的照護。他期許大林慈院邁向第26年，持續以付出實踐永續精神，朝更長遠的甲子目標穩健前進。

專題演講中，醫策會副董事長蔡森田以「從評鑑談醫院治理」為題，指出評鑑制度應回歸「以病人為中心」的核心精神，減少形式化文書作業，降低臨床人員負擔，使醫護團隊能更專注於照護品質與病人安全。他進一步強調，各項評鑑應成為醫院各單位持續自我精進的助力與組織文化，藉以取得外部品質認證與社會肯定，而非形成額外負擔；並透過公平、客觀的制度設計，逐步建立以醫療品質與病人安全為核心的良善治理文化。

臺北榮民總醫院副院長李偉強以「唯變不變」為題，分享北榮的轉型經驗，說明其如何將公職體系的變革精神深植於組織文化之中，並以世界級視野導入數位科技與智慧醫療，持續優化醫療流程，提升服務韌性與整體效率；同時也強調透過制度化的人才培育與跨域專業養成，打造能因應未來挑戰的關鍵人才梯隊。李副院長亦諄諄勉勵，領導者須具備世界級的高度與思維，持續投資人才與創新動能，醫院方能在快速變動的環境中穩健前行。

中山醫學大學產學長吳鴻明則從產學合作角度切入，提出「雙向賦能」之合作模式，說明如何克服制度與實務上的各項挑戰，整合臨床需求與研發能量，加速技術商品化與新創育成，進而建構完整的生醫產業生態系。該校近年於產學合作與技術移轉方面成果豐碩，為醫療創新注入具體而持續的發展動能。

于秉儀科長亦向與會主管介紹國立故宮博物院南部院區之設立背景、發展歷程與特色活動，說明南故宮以「亞洲文化」為核心，透過多元策展與公共教育，促進文化交流與社會參與。于科長並進一步指出，南故宮所蘊含的人文關懷、歷史脈絡與美學素養，與醫療專業中「以人為本」的精神高度契合，可作為醫療人文教育的重要啟發來源，協助醫療人員在高壓與高度專業的臨床環境中，培養同理心、反思能力與跨文化理解，進而深化對病人全人照護的實踐。

此外，「健康臺灣深耕計畫」顧問陳祖裕也解析未來五年政策方向，指出政府將投入489億元，全面改善醫療環境、補強醫療人力並導入智慧科技，推動區域整合與分級醫療，以因應高齡化社會與醫療量能壓力。他並提醒，面對未來醫學中心評鑑，各醫療機構須及早布局，關注制度與品質指標的轉變，以更具顛覆性的創新思維與持續求變的行動，回應政策趨勢與民眾需求。

企劃室並進一步說明119年醫學中心評鑑之期程與新制重點，指出評鑑效期將延長為六年，制度設計亦朝向自動化品質監測發展，以協助醫院減輕行政作業負擔，並提升整體營運與管理效能。活動尾聲，申斯靜主任感恩各級主管踴躍參與，並表示此次共識營已成功傳達醫院評鑑政策制度、管理思維與發展策略，凝聚全體主管對下次評鑑前內部管理方向之共識與調整。未來相關課程與規劃，將持續以病人為中心，結合智慧醫療、產學創新與制度優化，期盼各級主管攜手全體同仁，發揮專業所長，共同推動大林慈濟醫院在嘉義縣邁向醫學中心等級，打造兼具專業、安全、溫暖且永續的醫療環境。

撰文／張菊芬、江珮如；攝影／張菊芬、宋秉樺