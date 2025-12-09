大林慈院急診醫師 偏鄉往診感觸多

嘉義大林慈院前往偏鄉往診20多年不間斷，年輕醫師加入，延續人醫精神。大林慈院急診醫師蔡尚智，主動要求跟隨外科往診路線，學習急診領域較少關注的後續治療，也從慈濟志工的付出，體會到醫療結合慈善的意義。

「先量血壓，再吃降血壓的。」

大林慈院急診醫師 蔡尚智：「因為我主要是在急診部服務， (比如)我們診斷這個病人是骨折，那後續的傷口換藥，或者是照顧復健，我比較不了解。」

急診看不到後續的病程發展，為了更全方位學習，蔡尚智醫師主動要求跟人醫會到偏鄉往診。

廣告 廣告

「這還好，(傷口)沒有紅，沒有化膿，這樣還好，乾乾的。」

大林慈院急診醫師 蔡尚智：「往診最大的發現就是，你會發現新天地，因為都是去一些你從來不曾來的，可能這輩子沒有帶你來，你不會知道的地方 (沒有來過的)。」

慈濟人醫會醫師 林志明：「現在年輕人，真的願意來做這個，這麼有意義的活動，是挺好的。」

大林慈院偏鄉往診已經持續20多年，走出醫院之外的教學與人醫傳承，是慈濟醫療特色之一。

慈濟志工 高健利：「反而一些比較資深的(醫師)，那些好像說，現在都年輕的出來了，他們(資深的)好像都沒有什麼機會，因為他們(年輕的)都已經填好了。」

大林慈院急診醫師 蔡尚智：「大林慈院的急診，我們主任是希望我們成為一個，全能的急診科醫師。」

運用休假日到偏鄉看病，是貢獻醫療專業也是一場跨科別的學習。

更多 大愛新聞 報導：

氣溫下滑關節痛 舊傷復發可熱敷

早安慈濟情│破紀錄強降雨 泰南水患馳援災黎

