大林慈院感恩餐會 合心共識守護生命

大林慈濟醫院啟業邁入第26年，正值歲末，院方舉辦感恩餐會，感謝醫療志工長年以溫暖服務，成為醫院穩定力量；此外，也舉辦了主管合心共識營，凝聚團隊理念與方向，讓守護生命的力量，持續擴大。

大林慈濟醫院薩克斯風團隊帶來精采演奏，台下一片燈海，場面溫馨感人。

年終歲末，大林慈濟醫院舉辦志工感恩活動，來自中南部近6百位醫療志工，齊聚一堂。

慈濟志工 郭秀麗：「雖然大家來自四面八方，可是為了一個共同的理念，在這個地方會合。」

慈濟志工 吳玲珍：「付出無所求，可是醫院又這樣子，每年要感恩我們，其實我們是要感恩醫院，給我們機會。」

醫療志工扮演醫病之間重要的潤滑劑，也是醫院裡，最溫暖的一道風景。

大林慈濟醫院院長 賴寧生：「我們在這個地方，獻上誠摯的感恩，大林已經升格為準醫學中心，我們就是要跟我們所有家人，一起成長，脫胎換骨。」

歲末是感恩的時刻，更是落實新目標的開始，大林慈濟醫院也舉辦了主管合心共識營。

慈濟醫療法人執行長 林俊龍：「我們要守護生命、守護健康、守護愛，那分愛心怎麼樣在這個過程傳遞，這個是我們的傳統，這個是我們的血液。」

透過專題演講與分組討論，強化專業並凝聚向心力。

大林慈濟醫院院長 賴寧生：「我們必須每一個單位，都要去追蹤政府政策的要領，然後把這要領，要融入我們科部門的發展。」

合心共識營提升協作效率，統整方向，共同推動醫院持續成長。

