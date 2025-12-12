大林慈院打造多國語言衛教影片 醫療照護更安心

健康管理中心以「打破語言隔閡新時代」為主題，參加 2025 年第九屆台灣醫療科技展，展現智慧醫療與文化包容並進的新方向。

大林慈濟醫院多年來致力推動國際醫療，累積豐富跨國照護經驗，隨著台灣正式邁入超高齡社會，外籍看護已成為許多家庭的重要照護夥伴，在多元文化與語言交會的臨床現場，溝通落差時常造成醫療指示無法完整傳達，不僅影響照護品質，也增加醫病關係壓力，為了解決這項長期存在的挑戰，大林慈濟醫院健康管理中心運用人工智慧（AI）打造多國語言衛教影片，希望藉由科技縮短語言距離，實現更加友善的醫療服務，今年以「打破語言隔閡新時代」為主題，參加 2025 年第九屆台灣醫療科技展，展現智慧醫療與文化包容並進的新方向。

健康管理中心以臨床上常見的照護如氣喘吸入藥物操作技巧、認識慢性腎臟病、服用中藥注意事項、低血糖處理與預防等主題，製作總計132部衛教影片。在臨床上，許多外籍人士因語言溝通困難，無法順利掌握醫護人員的照護要點，也不清楚警訊症狀的判斷方式，導致照護過程易產生風險。透過具備母語語音、母語字幕的衛教影片，照護者能更精準理解資訊，降低錯誤判斷，並提升緊急應變能力。

健康管理中心邱善筠護理長解說衛教影片的生成方式

影片內容涵蓋五大主題：疾病定義、成因說明、症狀辨識、處理步驟與預防重點。為因應多國籍照護需求，製有國語、台語、英語、日語、韓語、印尼語、菲律賓語、越南語、泰語、馬來西亞、緬甸、蒙古語等語言影片上傳至YOUTUBE平台，提供給病患及一般民眾可隨時線上觀看，讓照護場域與國際接軌，使得醫療資訊更具普及性與平等性。製作流程使用 ChatGPT 搜集醫療資訊並進行內容組織，將較艱深的醫療語句轉化為一般人也能理解的白話內容；再將影片圖像由 Canva 與 PowerPoint 製作，以清楚、易懂的視覺形式呈現；聲音與字幕處理則透過 HeyGen 生成多語音訊與逐字稿，確保每一種語言的節奏自然、清楚易辨；最後再利用 Google 翻譯進行語言版本轉換，由醫護人員進一步校對，確保內容正確無誤，不僅大幅提升影片製作效率，更展現出多語衛教生產的新模式。

大林慈濟醫院秉持「大林智醫，健康無國界」的核心精神，長期投入智慧醫療建設，並深切關注外籍人士在醫療場域中的需求。透過多國語言衛教影片的推廣，不僅加強護病溝通，打造更具同理與包容力的醫療環境。

撰文／蘇妍華；攝影／大林慈濟醫院