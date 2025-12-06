大林慈院攜手慈濟人醫會義診 陪伴雲林脊髓損傷傷友

大林慈濟醫院今日於社團法人雲林縣脊髓損傷協會會員大會舉辦義診關懷服務。

年末時節天氣漸寒，醫療的溫度持續在各縣市蔓延。為讓脊髓損傷傷友能檢視自身健康，大林慈濟醫院今日於社團法人雲林縣脊髓損傷協會會員大會舉辦義診關懷服務，並結合國際人醫會雲嘉南牙科團隊，以跨科整合方式，從神經外科到牙科，共同守護脊髓傷友的身心健康。

神經外科廖家麟醫師是傷友們口中敬佩溫暖的好醫師，透過義診提醒傷友常見的神經系統風險，包括脊髓損傷後可能出現的神經痛、痙攣、活動不便引起的關節退化與慢性疼痛及自主神經反射失調的危險徵兆，許多傷友把握義診機會詢問多年困擾的神經痛與痙攣問題，廖醫師耐心逐一解答，更以溫和親切提醒傷友：「身體的每一個細微不適，都不應被忽略。」也分享脊髓損傷重建與疼痛治療方面的最新醫療進展，包括脊髓損傷電刺激、骨髓間質幹細胞治療以及多專業團隊合作，希望協助傷友找到更適合自己的治療與復健方向。

廣告 廣告

大林慈濟醫院結合國際人醫會雲嘉南牙科團隊，以跨科整合方式，從神經外科到牙科，共同守護脊髓傷友的身心健康。

脊髓損傷傷友因行動不便而難以接受牙科治療，加上長期臥床或坐輪椅，口腔清潔難度遠高於一般人，牙周病、蛀牙與口腔感染的風險也更高。慈濟國際人醫會雲嘉南牙科團隊共同參與此次義診，由賴重志醫師、張森豪醫師、曾培祐醫師帶領志工團隊，進行口腔檢查、衛教、清潔指導與口腔照護教學。三位醫師共同提醒，傷友容易因手部功能受限而無法有效刷牙，因此「口腔保健是照護者與家屬必學的重要關鍵」。

社團法人雲林縣脊髓損傷協會黃傳佑理事長表示，雲林地區醫療資源相較都會區更為分散，而傷友又屬於需要長期照護的族群，醫療可近性對他們而言是極大挑戰。他感謝：「南區慈濟脊髓損傷醫療重建中心這兩年會員大會都不缺席，帶來不同科別的專業，在我們最需要的地方提供協助。尤其牙科，是雲林脊髓傷友最欠缺的醫療資源，這兩年有南區慈濟脊髓損傷醫療重建中心以及人醫會的串聯，真的幫助很大。」

傷友林先生因脊髓損傷已多年，雖然行動不便，但都到慈濟看診，因為感受到醫師和志工的用心付出。這次義診有神經外科來分享新的治療方式，讓我們更了解如何面對神經痛的困擾；牙科更是我們多年來最難取得的服務，今天能一次做檢查，真的很感動。

神經外科廖家麟醫師是傷友們口中敬佩溫暖的好醫師，透過義診提醒傷友常見的神經系統風險。

此次義診統籌南區慈濟脊髓損傷醫療重建中心王馨婕表示，這次透過神經外科與牙科的整合服務，讓健康檢查與牙科保健兩大在地醫療缺口得以補足，進一步提升傷友生活品質。然而脊髓損傷的照護是一條長路，醫療不是只有治療，更需要陪伴、傾聽與支持。期許未來義診規劃符合傷友們需求，並提供跨科別、全人照顧的醫療支持與陪伴。讓義診不單單只是一場醫療服務，更像是一艘穩定的舟，帶著脊髓損傷傷友穿越生活中的各種波浪；而醫護與志工的陪伴，則是那一面溫柔的帆，引領每位傷友向著更健康、更安穩的方向前行。

撰文／江珮如、王馨婕；攝影／王馨婕