大林慈院智慧醫療與臨床教育雙軌發光 勇奪多項國家級獎項

大林慈濟醫院以綠色供膳-健康與低碳雙效合一獲佳作，由營養治療科營養師曹長安（右一）代表領獎。

大林慈濟醫院以智慧創新與臨床教學實力再傳捷報，在今年國家醫療品質競賽（NHQA）及國家臨床醫學教育獎中一舉拿下多項殊榮，從智慧防疫、檢查檢驗創新、放射治療照護到綠色供膳淨零行動，橫跨科技應用與人本醫療面向，同時更以長期深耕擬真情境教學與人才培育，榮獲實證醫學類競賽「持續參與10年獎」、擬真情境類金獎及多項個人MVP殊榮，展現醫院在數位轉型、永續發展與人才培育上的卓越成果。

在國家醫療品質獎（NHQA）「智慧醫療類」競賽中，以「抗藥菌地圖：沉默疫情的智慧防線」榮獲智慧解決方案組優選肯定，展現智慧科技強化感染管制的具體成效。本專案由護理部陳靜享副主任參與規劃推動，建置院內即時監測與傳播鏈分析系統，整合抗藥菌BI儀表板、接觸者智慧匡列及傳播鏈偵測功能，使感染管制作業效率提升94.5%；推動後抗藥菌密度下降31.1%，同單位群聚事件下降42.2%，有效建立院內「沉默疫情」的智慧防線。

本成果亦延續COVID-19期間的超前部署經驗，在副指揮官賴俊良副院長整體規劃下，結合智慧醫療創新中心黃智瑋技術主任於資訊整合與系統研發上的協助，完成接觸者匡列系統建置，並榮獲SNQ國家品質標章及「戰疫有功獎」肯定，為抗藥菌地圖深化發展奠定基礎。未來將持續以智慧科技守護醫療安全，打造更安全且具韌性的醫療環境。

針對急診壅塞難題，智慧醫療創新中心開發了「急診智慧視覺化指標創新方案」，透過視覺化儀表板即時顯示壅塞程度，並利用EDWIN指標預測壅塞，靈敏度達100%，有效啟動應變機制，減輕醫護負荷。在傷口照護方面，推出「行動急診APP」，結合AI輔助判讀與遠距會診，讓傷口評估時間從10分鐘大幅縮短至1分鐘，整形外科醫師響應時間更縮短了44%，均獲標章認證。

為解決護理人力短缺與工作負荷問題，大林慈濟醫院導入了「病人分類系統商業智慧儀表板」，利用AI進行護病分配，成功降低護理工作負荷離差值達88.1%，並減少護理師走動距離。此外，智慧醫療創新中心，自行研發創新的「行動護理APP」結合ChatGPT自動生成護理紀錄與語音輸入功能，大幅提升作業效率，護理紀錄及時率顯著提升，讓護理師能將更多時間回歸病人照護。

腸胃內科以「AI腸見未來：居家智慧清腸革命」獲得智慧醫療類標章，大腸鏡的檢查可能因準備不足而錯失病灶，大林慈濟醫院導入「腸保安康」LINE AI助理，提供個人化、視覺化的即時指導，從飲食判别到排便狀況確認。使用AI助理的病患，清腸不完全率從15.4%大幅下降至8.3%。以科技優化檢查流程與病人體驗，讓智慧醫療真正走入臨床第一線。

放射腫瘤科推動「提升放射治療鎮靜止痛照護品質」專案，榮獲國家醫療品質獎主題改善類「佳作」。團隊致力於「提升放射治療鎮靜止痛照護品質」，透過三大策略優化流程。首先導入「資訊防呆，守護安全」，利用資訊系統自動撈取用藥紀錄並即時監視治療過程，結合簡易評估工具與雙向溝通平台，達成一次到位零錯誤的目標；其次優化「輔具計畫」，提供個人化輔具縮短治療時間，並結合社工與心理師給予全方位支持；最後落實「規則用藥」，透過衛教講座及社區機構交班，強化用藥安全。團隊結合智慧科技與人文關懷，為癌友打造安全舒適的治療環境。

大林慈濟醫院啟業25年以來自營廚，全機構推動健康素食及使用循環餐具，今年也在首次設立的「淨零醫療服務組」獎項獲得肯定，以最近四年累計減碳5,225噸CO2e卓越成績，成為全國唯三獲獎的醫療機構，榮獲佳作。同時，透過「大林慈濟綠成林」LINE互動平台與AI點讚回饋機制，號召同仁落實綠色生活，不僅提升了同仁的環保意識，更實質達成了節電與減廢的目標，獲智慧解決方案標章。

呼應全球氣候變遷議題，大林慈濟醫院「綠色供膳」專案及「大林慈濟綠成林」line智慧互動平台均獲肯定。

在教育訓練方面，大林慈濟醫院同樣表現傑出。於2025年國家臨床醫學教育獎（NCMEA）中，放射團隊憑藉「虛擬實境結合Azure語音技術驅動擺位模擬系統」，榮獲「擬真情境類-醫事放射組」金獎。該系統利用VR與AI語音辨識打造沉浸式學習環境，有效解決傳統教學落差，學員影像答對率提升至100%，廢片率與輻射暴露量均顯著下降 。

此外，大林慈濟醫院長期投入臨床教育，獲頒「擬真情境類-持續參與10年獎」。個人獎項部分更是大有斬獲，包括賴惠珊護理師、陳世昇放射師榮獲醫事放射組MVP殊榮；陳逸欣護理師則拿下產兒組MVP護理師肯定。

大林慈濟醫院教學獲得肯定，獲2025年 NCMEA 國家臨床醫學教育獎擬真情境類競賽，醫事放射組金奬、持續參與10年奬，以及產兒組MVP：陳逸欣護理師、醫事放射組MVP：賴惠珊護理師、陳世昇放射師。

撰文／黃小娟；攝影／大林慈濟醫院提供