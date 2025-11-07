大林慈院榮登「康健」特色醫院 六大領域表現亮眼

《康健》雜誌蒐集全台超過400家醫院資料，結合國內頂尖權威專家與健保公開數據，大林慈濟醫院表現亮眼。

《康健》雜誌蒐集全台超過400家醫院資料，結合國內頂尖權威專家與健保公開數據，公布全國8大疾病「特色醫院」名單。嘉義大林慈濟醫院表現亮眼，一舉入選肺阻塞、氣喘、糖尿病、腎臟病、人工關節手術及腦中風等6項領域，展現醫療團隊在慢性病照護與精準治療上的深厚實力與持續努力。

本次評選涵蓋8大疾病：氣喘、肺阻塞、糖尿病、腎臟病、人工關節手術、子宮肌瘤手術、心肌梗塞與腦中風。其中有19家醫學中心、36家區域醫院、47家地區醫院入選。大林慈濟醫院在糖尿病照護方面曾獲得多項獎項，包括2021年醫策會的創新獎與優秀團隊獎，以及2022年國民健康署健康促進機構提升糖尿病照護品質計畫機構特色標竿典範機構。此外，該院也曾於2024年榮獲國健署的「優良獎」與通過「疾病照護品質認證」及「SNQ國家品質標章」。

由全球頂尖科學家、嘉義慈濟診所負責人暨大林慈濟醫院腎臟科主任蔡任弼醫師帶領的腎臟科「慢性腎臟病照顧團隊」，也於2024年獲得財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會）頒發「腎臟病照護品質認證」，象徵在腎臟病照護上的專業與用心，受到最高品質肯定！

大林慈濟醫院替腦中風病人施打血栓溶解劑，有助於降低中風後遺症，在全國登錄體系中排名前3名，因而獲得台灣神經學學會頒發「台灣中風登錄頂尖治療貢獻獎」。針對腦中風患者，影像醫學科與神經內科團隊緊密合作，運用「動脈取栓術」進行急救處置。此技術是搶救急性腦中風的重要關鍵，只要病人在黃金時間內送達醫院，醫師可將血栓從血管中移除，大幅提升病人預後機會，讓患者有機會重新站起、恢復行動能力，進而改善生活品質。

此次調查方法指標來源《康健》諮詢專家團隊，並整理出各疾病指標，指標皆為公開數據資料，另有少數委由健保署協助整理。諮詢對象包含臨床醫學專家、公衛及醫管專家。資料收集來源為公開資料，全民健康保險醫療品質資訊公開網、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會醫院緊急醫療能力分級評定合格名單、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會疾病照護品質認證通過之醫療機構（有效期內名單）、國民健康署公告之「113年腎臟病健康促進機構」通過名單等。總之評分標準包括專家推薦、健保署案例數及公開品質指標、政府及醫策會評鑑/訪查結果（急救責任醫院訪查、疾病認證、國健署認證）、SNQ標章奬項等。

撰文／江珮如；攝影／大林慈濟醫院