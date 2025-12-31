大林慈院獲贈行動醫護車 擴大雲嘉南偏鄉照護

由董事長歐晢文親自交付車鑰匙予大林慈濟醫院院長賴寧生，解決雲嘉南偏鄉醫療交通不便的痛點。

為響應「健康台灣」政策並深耕社區醫療網絡，寶綠特資源再生工程公司於30日捐贈大林慈濟醫院一台行動醫護車，由董事長歐晢文親自交付車鑰匙予大林慈濟醫院院長賴寧生，解決雲嘉南偏鄉醫療交通不便的痛點，讓醫護資源能跨越地理藩籬，將專業醫療服務直接送入社區家戶。

大林慈濟醫院院長賴寧生於致詞時指出，儘管台鐵捷運化緩解了部分交通壓力，但對於高齡或行動不便的長者而言，就醫的便利性仍是巨大挑戰。賴院長強調，大林慈院目前正積極推動「傷口照護計畫」，由醫師親自走入社區為患者換藥，免去病人舟車勞頓之苦。未來五年醫護團隊將主動出擊，將服務範疇延伸至社區癌症病人的專業醫療照護。他表示，現代醫療的視野不應侷限於院內，必須透過交通工具與資訊系統的整合，將高品質且具人文溫度的醫療帶進雲嘉南地區，甚至遠至南投、彰化、高雄及屏東等照護範圍。

廣告 廣告

賴寧生院長表示，未來將不負企業所託，妥善運用這份珍貴的社會資源，持續將「愛與人文」傳遞至社區每個角落。

寶綠特公司董事長歐晢文表示，企業的核心精神應以「做好事」為依歸。其子歐柏豪先生也在儀式中感性分享，父親常教導「企業只是暫時保管社會資源」，應透過回饋社會大眾與公益機構，讓愛心形成善的循環。

捐贈儀式現場，近期因跌倒受傷、行動不便的志工陳秀琇師姐親身體驗了行動車的無障礙升降與固定裝置。她分享道，身為使用者，能深刻感受到車輛在推行過程中的穩固與安全，這份細膩的設計讓身心障礙人士感受到被尊重與周全照護的溫馨。

賴寧生院長表示，未來將不負企業所託，妥善運用這份珍貴的社會資源，持續將「愛與人文」傳遞至社區每個角落，實踐科技與人文並重的新時代醫療服務願景。

寶綠特公司董事長歐晢文表示，企業的核心精神應以「做好事」為依歸。

(撰文：蘇妍華，攝影：大林慈濟醫院提供)