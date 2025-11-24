大林慈院簽署永續倡議書 宣示醫療減碳新里程

院長賴寧生代表醫院與台灣永續能源研究基金會正式簽署「醫院永續發展倡議書」，宣示將以更具體的減碳作為與世界接軌，積極推動友善環境的永續行動。

大林慈濟醫院自啟業至今25年，持續以行動落實「綠色醫院」理念，多年來屢獲國內外多項永續相關獎項肯定，展現醫院在環境保護與永續發展上的堅定承諾。23日由院長賴寧生至高雄榮民總醫院與台灣永續能源研究基金會正式簽署「醫院永續發展倡議書」，宣示將以更具體的減碳作為與世界接軌，積極推動友善環境的永續行動。

享有「綠色醫院」美名的大林慈濟醫院，長期推動永續醫療並屢獲國內外肯定。2022年第45屆世界醫院大會榮獲「國際醫院聯盟卓越綠色醫院銅獎」，為全台首家獲獎的醫療院所。2023年亞太暨台灣永續行動獎中，獲頒「健康福祉金獎」。2024年國家永續發展獎中，在全國162個機關團體脫穎而出，榮獲民間團體類獎項。

賴寧生院長表示，醫院多年來將永續落實在環境、社會、治理（ESG）三大面向，包括醫院從昔日的甘蔗田，轉變為如今宛如森林公園般的療癒空間，讓陽光、綠意與自然成為病人的良藥；在減碳與健康並進的策略上，醫院推動「健康蔬食」，視為減碳與健康雙贏的策略，自2021到2024年已提供超過257萬份素食餐點，減少約3,855公噸碳排放，同時九成餐具採用可重複使用材質，落實減碳與減塑雙目標。

此外，水資源管理上，大林慈濟醫院中水回收已達總用水量的三分之一，連續多年導入ISO 50001能源管理系統，並完成第三方碳盤查驗證，2024年碳排放較基準年減少4.4%，正穩健朝淨零目標邁進。

「社會面」深入雲嘉偏鄉，提供接駁車、社區複合式篩檢與長照服務，提升醫療可近性。同時透過精實醫療與數位轉型，減少流程浪費、提升照護品質，讓每一分資源都能用在最需要的地方。

賴寧生院長在分享時表示，醫院多年來將永續落實在環境、社會、治理（ESG）三大面向。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使，肯定大林慈濟醫院在醫療照護與環境永續上的創新作為。他指出，永續已全面改變全球醫療體系的運作模式，未來醫院必須具備「韌性醫院」的能力，面對風災、停水、停電等極端事件時，如何在最短時間內維持醫療量能、確保病患安全，是各大醫療院所必須提前思考的關鍵課題。

維護地球生存環境，實現淨零排放已是全球趨勢。賴寧生院長說，未來醫院將持續整合資源、落實節能減碳策略，期盼以實際行動守護地球，同時為社區民眾打造更健康、安全的醫療環境。

大林慈濟醫院簽署永續倡議書，宣示醫療減碳邁向新里程碑。

撰文、攝影／江珮如、大林慈濟醫院提供