大林慈院落實善終文化 獲衛生福利部四項大獎肯定

大林慈濟醫院秉持「尊重生命、以人為本」的精神，落實醫療自主與善終文化的努力備受肯定。

面對台灣高齡化加速、生命末期醫療需求日益增加，大林慈濟醫院秉持「尊重生命、以人為本」的理念，積極響應衛生福利部政策，全面推動器官捐贈、安寧緩和醫療與預立醫療照護諮商（ACP）。在114年度聯合頒獎典禮上，獲得包括「器官捐贈意願註記南區區域醫院第二名」、「114年度器官捐贈宣導月響應區域醫院第一名」、「安寧緩和推動機構推廣績優獎」及「預立醫療照護諮商推廣獎勵機構」四項殊榮，展現醫院在生命照護領域的深耕成果。

廣告 廣告

大林慈濟醫院表示，醫療不僅是治療疾病，更是陪伴生命的重要旅程，因此將「預立醫療、安寧緩和、器官捐贈」視為生命照護中互相銜接的三個階段，協助民眾在健康時及早思考醫療意願，在疾病過程獲得適切照護，並以尊嚴和平的方式面對生命的最後旅程。

隨著《病人自主權利法》上路，醫院積極推廣預立醫療照護諮商（ACP）。院方指出，ACP的核心精神並不是預測生命終點，而是讓民眾在意識清楚、身心穩定時，與家人及醫療團隊共同討論未來的醫療選擇。這不僅能保障自身的醫療自主，也能減輕家屬未來面臨重大決策時的壓力，讓每一步都更安心、有保障。

大林慈濟醫院榮獲「器官捐贈意願註記南區區域醫院第二名」、「114年度器官捐贈宣導月響應區域醫院第一名」、「安寧緩和推動機構推廣績優獎」及「預立醫療照護諮商推廣獎勵機構」等四項殊榮。

在臨床照護方面，大林慈濟醫院長期深耕安寧緩和療護，致力於「減輕不適、維持尊嚴、提升生活品質」。醫療團隊強調，安寧療護並非放棄，而是以更貼近人性的方式照顧病人與家屬，陪伴度過疾病的轉折。許多家庭因而獲得更平穩的支持經驗，也讓醫護團隊更堅定持續投入的信念。

作為生命終章的昇華，器官捐贈是國內推動多年的重要政策。大林慈濟醫院表示，每位器官捐贈者都是以大愛延續生命的典範。醫療團隊在溝通與協助家屬的過程中，始終秉持尊重與同理心，讓愛與祝福得以流動。未來將持續與衛福部及各界攜手，讓民眾在每一個生命階段都能獲得溫暖、理解與尊重，共同推動「善生、善病、善終」的社會願景。

撰文／蘇妍華；攝影／大林慈濟醫院