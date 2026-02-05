大林慈院輕安居 住宿型長照機構6周年

嘉義縣長期以來，位居國內高齡化排名的第一位，是台灣最老的縣市，截至2025年底，嘉義縣老年人口已突破24%，因此減輕家屬照護壓力，並協助病痛長輩逐步恢復健康，成為長照重點。而大林慈濟住宿長照機構，肩負起長輩在地安老和安心生活的任務，六周年此刻(2/4)，阿公阿媽在各界愛心下，歡喜度過。

大愛幼兒園的小小孩，和現場50多位阿公阿媽，一起歡慶大林慈濟住宿長照機構六周年。

大林慈濟住宿長照機構護理長 郭如娟：「藉由這樣子小小溫馨的一個聚會，我們也結合長輩的平常的一個作品，還有畫作，做一個展覽，希望他們在這邊生活是很多元的，有趣的。」

廣告 廣告

大林慈濟住宿長照機構住民 林阿公：「謝謝輕安居的這些志工、護理人員，大家辛苦了，謝謝你們(照護)。」

大林慈濟住宿長照機構住民 顏女士：「回家(家人)大家都要上班，剛好讓我來這裡，環境很好，照顧人員也很好，100分。」

「謝謝，新年快樂。」

高齡長輩在愛心關懷和專業照護下，逐步恢復健康。

大林慈濟醫院副院長 陳金城：「讓(長輩)大家在這裡在地安老，讓大家很快樂，我們在這裡暫時過渡，等到身體更健康後，我們就回家，和兒孫一起過，很幸福的日子。」

打造像自己家的照護環境，但最終目標，是讓老人家能重回自己家庭，享受天倫時光。

更多 大愛新聞 報導：

環保感恩之旅到高雄 大愛新聞主播歡喜互動

企業追求創新《永續治理，讓大愛永傳人間》

