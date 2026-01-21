大林慈院運動醫學專業 守護職棒選手

台灣2024在12強棒球賽，拿下世界冠軍， 其中一群來自職棒味全龍隊的選手，連續6年來，都是由大林慈濟醫院長期照顧。 醫護人員結合營養 、復健和 運動醫學等專業。趁著職棒春訓前，這支球隊約100名球員，再次進行年度健康檢查。球員以最佳狀態迎接新的球季，繼續為觀眾帶來精彩賽事。

味全龍棒球隊約100名球員，來到大林慈濟醫院接受健檢。

大林慈濟醫院副院長 曾國枝：「在春訓之前的一個健檢，能夠讓我們的球員，能夠健健康康一整個球季，增加好的一個成績。」

味全龍職棒隊球員 李凱威：「我覺得我還是把自己的本分做好，然後一樣就是金手套，跟最佳九人為目標。」

球員信心滿滿，因為掌握了身體狀況，這是味全龍球隊連續第6年到大林慈院，進行年度健檢。

大林慈濟醫院副院長 曾國枝：「(球員)進場的保養，我們大林高功能運動中心，都可以來幫忙，(球員)出國比賽的時候，其實我們高功能運動中心的醫師跟防護員，都可以隨隊去參加，在第一線的時候做一個健康的防護。」

大林慈院高功能運動醫學中心，結合醫師、物理治療師和專業團隊，提供肌力評估、運動傷害照護、隨隊醫療支援，並建置運動員用藥和禁藥風險管理系統，提供全方位的健康守護。

味全龍職棒隊球員 曾聖安：「我給自己的目標就是盜壘王 ，然後跟(李)凱威拚盜壘王 ，一起拿下總冠軍。」

醫學專業和人文關懷為基礎，結合運動醫學能量，讓整個球隊穩健前行，全力拚冠。

