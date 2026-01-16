大林慈院體貼患者 化療中心整修重啟

大林慈濟醫院啟業25年，日前化學治療中心重新整建，整修後的空間更寬敞明亮，還增加了很多巧思，讓患者和家屬感覺更放鬆，上午(1/16)中心舉行整建啟用典禮。

「請揭牌。」

大林慈濟醫院化學治療中心，在精舍師父和醫護團隊共同見證下揭幕啟用。

啟業25年部分設施老舊，中心重新整建擴充，原本11張治療床，如今有15張治療床外加6張沙發治療椅，空間更舒適。

患者家屬 林女士：「環境是不錯，很舒適，(好在哪裡) 比較舒服，在這裡覺得很溫暖。」

患者打化療針，陪同的家屬在寬敞明亮的空間休息，內心壓力減輕不少，床頭設計戶外窗景有放鬆效果。

慈濟醫療法人執行長 林俊龍：「用這樣的方式，好像在戶外一樣，這樣病人就會覺得心曠神怡，把室外的景象帶進來，對病人的心靈來說是非常重要的一環。」

大林慈濟醫院院長 賴寧生：「癌症(患者)在接受這麼多重打擊之下，他有一個舒適的治療環境，不管是設備，不管是它的流程動線，都做得，很能讓病人舒服。」

考量患者隱私，隔間設計玻璃有巧思。

大林慈濟醫院副院長 賴俊良：「如果隔壁床有人打(藥)，他也不希望，別人看到他病懨懨的，或覺得，不想讓人家看到，我們就可以很快把玻璃螢幕變白，兩邊都互不干擾。」

即使沒有住院，門診治療同樣能讓患者有很好的休息，舒適的環境趕走心靈疲憊。

