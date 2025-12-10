大林慈院x中正大學 啟動「智慧針灸醫療」

大林慈濟醫院中醫部，和中正大學資工研究所團隊，共同研發了全台首創的「智慧針灸醫療系統」，醫師為病患針灸治療時，只要透過語音，就能即時標記穴位、同步完成紀錄，大幅降低臨床上、最令人擔憂的漏拔針風險。這項創新技術，讓千年傳統醫術、和現代科技，完美結合，為中醫臨床治療，帶來全新的里程碑。

病患 與 醫師 葉明憲：「 全身有點虛弱 ，然後 手腳沒力，呼吸有點短促，(會頭暈眼花這樣子嗎) 對。」

中醫師、問診把脈之後，啟動「智慧針灸醫療」。

大林慈濟醫院中醫部主任 葉明憲：「 開始錄音 ，我待會要針灸的穴道，合谷(穴) 左右兩邊，接下來 兩邊的絕谷(穴)，最後一針 在百會(穴)，在醫生扎針的同時，也把穴位輸入(電腦)進去，然後醫生扎了5針，那就有5針穴位的名詞，輸入在(電腦)裡面來，穴道點 它會在病歷系統上面，呈現出那個穴位的圖形，然後我們就知道穴位在哪裡。」

全台首創的這套「語音輸入計針系統」，透過語音，就能即時標記穴位、同步完成紀錄，大幅降低臨床上、最令人擔憂的漏拔針風險。

大林慈濟醫院中醫部主任 葉明憲：「 拔針完畢 (螢幕)我們看到剩餘0針，這個系統解決了3個問題，第一個是解決醫師，計針不確實的問題，第二個系統是讓我們有圖形呈現，針灸穴位在哪裡的問題，第三個是我們會把它，回傳到HIS(醫院資訊)系統裡面，讓HIS系統記錄到正確的針灸穴位，對我們病人來講 也是很大的幫助，也對我們醫生醫術的精進來講，也是一個很大的幫助。」

大林慈濟醫院和中正大學、共同研發的這套智慧醫療，完美實現了即時、準確、零遺漏的針灸流程。從人性出發的AI科技，不但讓針灸治療的安全性、大幅提升，也為傳統中醫、開創了智慧醫療的新高度。

