大林福德爺廟新廟啟用 祈福文財神護佑

社會中心／黃恩琳、黃柏榕 台北報導酒駕還拒絕檢測，直接被開18萬元罰單！事發在台北市大安區，11/28早上7點多，警方發現一名駕駛開車沒繫安全帶，攔查要求出示證件，但男子態度囂張，不下車不配合，警方怕有衝撞危險，拔槍喝斥，最後雖然人下車，但還是堅決拒測，除了被開罰18萬元，還被扣車。警方發現駕駛沒繫安全帶，上前攔查。但駕駛態度很硬，堅決不下車。只是車內飄出濃濃酒味，警方就是要給他們實施酒測。2男2女疑酒駕拒測警拔槍喝斥（圖／社會事新聞影音）警方怕男子有攻擊行為，拔槍喝斥，把人拉下車，但最後他還是不接受酒測。事發就在台北市大安區，28號早上7點多，23歲曾姓男子開車載一名男子和兩名女子，剛從一間酒店下來，準備開車離開，但警方發現男子沒繫安全帶，上前攔查，甚至聞到車上有酒味，沒想到駕駛死不接受酒測。2男2女疑酒駕拒測警拔槍喝斥（圖／社會事新聞影音）敦化所所長呂政隆表示，上前攔查，期間聞到曾男車內飄散出濃厚酒氣，疑似有酒後駕車行為，遂依規定告知酒測流程及相關權益。然而曾男自始態度消極，並明確表示拒絕酒測，最終警方依道路交通管理處罰條例製單告發並依法扣車。不乖乖配合，荷包大失血之外，愛車也被扣走，真的得不償失吧。原文出處：誇張！ 2男2女疑酒駕拒測 警拔槍喝斥也不怕遭開18萬罰單 更多民視新聞報導公車駕駛尿急停紅線！員警恍神撞上「車頭全毀」畫面曝光最新／北市松山機場、中山區下午大停電！網哀號：通關到一半雙城論壇將登場！洪健益質詢送救生圈 盼蔣萬安直球對決

民視影音 ・ 8 小時前