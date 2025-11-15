大林聖賢宮送180戶中低收豬肉

大林聖賢宮冬令救濟活動為弱勢家庭送溫暖，除了捐贈大批物資，還送上一大塊新鮮的溫體豬肉。（記者湯朝村攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義縣大林鎮聖賢宮十五日舉辦冬令救濟和捐血活動，除捐助大批物資、安排表演與民眾同樂，創辦人徐双惠還特別請來豬販，在現場將新鮮豬肉送給一百八十位中低收入戶，場面溫馨。

由聖賢忠義慈善會舉辦的「送愛心關懷」寒冬送暖活動，一早湧入滿滿人潮，首先由關帝雷舞團、聖賢宮關刀團演出。活動同時頒獎給聖賢宮「宗教之美」繪畫比賽得獎學生，包括國中組協同中學吳禹澄、國小高年級組過溝國小郭品萱、中年級大同國小王昱昇、低年級過溝國小蔡佳彤。

廟埕中最引人注目的就是豬販直接在現場分切豬肉，供低收入戶民眾領取。一位阿嬤領到豬肉後笑說，已經「好久沒吃到這麼新鮮的豬肉」，直說廟方真的很用心，「心頭很溫暖」。活動中參與捐血民眾很多，蔡姓民眾說「能幫助人又有愛心禮物可拿，很值得」。

徐双惠表示，宗教不只在心裡，還要以具體行動關懷弱勢、教化人心，讓社會有更多溫暖。 主辦單位並在現場安排點心攤、美食小吃等，讓參與民眾免費品嘗，加上多個社區舞蹈班及國小鼓隊接力表演，整個廟埕宛如一場小型嘉年華。