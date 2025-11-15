大林聖賢宮關聖帝君苦民所苦 贈送鮮豬肉給180戶中低收入戶

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】國內上個月爆發非洲豬瘟，長達半個月不能宰豬，目前雖然恢復但是還有許多民眾，尚未吃到溫體豬肉。位於大林鎮聖賢宮關聖帝君苦民所苦，指示發放新鮮豬肉給中低收入戶。聖賢宮創辦人徐双惠今天請來豬販，在聖賢宮現場將新鮮豬肉，一一分送給180戶中低收入戶，現場十分溫馨。

今天出席這場由聖賢忠義慈善會，所舉辦別開生面「送愛心關懷」寒冬送暖活動，各界貴賓十分踴躍有立委蔡易餘、陳冠廷，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、大林鎮長許有疆、溪口鄉長孫維聰，縣議員江志明、劉雅文、江佩曄和縣消防局副局長沈廷衡等。

寒冬送暖活動今天上午在聖賢宮廣場登場，首先由關帝雷舞團、聖賢宮關刀團精彩演出。雷舞團小妹妹使出渾身解數，帶動現場熱鬧氣氛；關刀團舞起沈重關公刀虎虎生威，令人嘖嘖稱奇。

此外還有林姵縈創作舞團、楊美玲舞蹈班、大林鎮農會舞蹈班、社團國小鼓隊等先後上台表演，贏得熱烈掌聲不斷。

另外還有宗教之美繪畫比賽頒獎典禮，主辦單位從500多件參賽作品中，經過評選委員精挑細選，選出國中和國小高、中低年級前三名及優選，頒發獎金和獎狀，獲獎小朋友和家長、老師都很高興。

所謂「捐血一袋救人一命」， 尤其進入冬天血庫往往不足，聖賢宮結合嘉義市國際職業婦女協會、統洋電器、那攤雞蛋糕等愛心團體，在會場舉辦捐血活動。捐血愛心人士可獲贈拉亞漢堡套餐卷一張、統一超商禮卷、餐盒一份、那攤雞蛋糕一份等，獎品豐富。

為了讓中低收入戶家中老少歡度寒冬，聖賢忠義慈善會特別為每一戶準備了一箱生活物資，包括白米、醬油、餅乾、沐浴乳等。

聖賢宮創辦人徐双惠受到關聖帝君的指示，要讓每一戶中低收入戶家庭，吃到最新鮮的豬肉，特地情商邀請豬販，來到現場擺攤，將一塊塊新鮮的豬肉，送給來到現場180戶需要關懷的家庭，每一位民眾從徐創辦人手中，接過溫體豬肉都覺得很甘心。

圖說：位於大林鎮聖賢宮關聖帝君苦民所苦，指示發放新鮮豬肉給中低收入戶。聖賢宮創辦人徐双惠今天請來豬販，在聖賢宮送愛心關懷寒冬送暖活動現場將新鮮豬肉，一一分送給180戶中低收入戶，現場十分溫馨。（記者吳瑞興攝）