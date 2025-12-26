大林蒲遷村倒數，他們用聲音與影像留下記憶【獨立特派員】

金鐘廣播傳承鳳林師生共尋土地養分

大林蒲唯一的最高學府鳳林國中，兩位老師正帶領學生進行一場聲音的紀錄行動。高雄市鳳林國中許榮宏老師與吳玉玫老師共同主持Podcast節目《玫好時光》，從零經驗開始邊做邊學，透過訪談在地里長與耆老，拼湊出早期大林蒲沙灘抓魚、養殖草蝦的美好日常。

這份努力在今年獲得金鐘獎Podcast藝術文化節目獎肯定。吳玉玫感嘆，透過製做節目才體會到老一輩居民為何對這片土地如此執著，那是現代人無法輕易取代的記憶連結。

此外，這份紀錄行動也延伸進課堂。許榮宏帶領學生參與腳本撰寫、親自實地採訪並繪製社區地圖。從原本對家鄉感到陌生，到學生會自發性地轉變成「大林蒲腔調」進行對話，教育的力量讓學生重新連結每日生活的場域，並對這片滋養自己成長的土地產生濃厚好奇與認同。

鳳林國中許榮宏與吳玉玫老師帶領學生錄製Podcast節目，透過訪談耆老與實地探查，將大林蒲即將消逝的土地記憶轉化為校園課程。（圖／獨立特派員）

青年五感紀錄翻轉汙染標籤

除了教育現場，一群在地青年組成「大鼻青年」團隊，透過社群平台發聲。發起人鄭慈瑩表示，成長過程中常看見外界對遷村抱持負面想法，因此決定在遷村前梳理自己與土地的關係。

大鼻青年不談沉重的煙囪與空汙數據，而是從美食、信仰及嗅覺等「五感」出發，介紹在地人引以為傲的砂鍋魚頭、排骨飯，並走訪歷史悠久的鳳林宮。鄭慈瑩結合藝術專長，舉辦社區工作坊，利用大林蒲常見的抗議布條進行文化轉化，將原本肅殺的抗爭符號變換成印有地方記憶的絹印創作。

團隊也深入訪談居民對神明與信仰的特殊情感，透過輕鬆有趣的短影音，證明大林蒲除了環境議題外，仍有許多溫暖且具備生命力的文化細節值得被記錄。

大鼻青年發起人鄭慈瑩透過工作坊，帶領社區居民將昔日抗爭布條進行絹印創作 。這項行動將大林蒲沉重的抗議歷史轉化為在地文化符號，讓居民在遷村前夕，透過手作活動重新梳理與這片土地的情感連結。（圖／獨立特派員）

鏡頭見證變遷攝影家錄下三十年地景與創傷

大林蒲在地文化工作者吳初心，則是用長達三十年的攝影生涯，無聲地記錄了家鄉的劇變。他的照片跨越1989年尚未填海造地前的自然地景，直到後來工廠煙囪林立、農田萎縮的工業景象。

吳初心回憶，1989年動工典禮的大型抗爭他仍歷歷在目，但最感遺憾的是未拍下1992年規模最大的「526事件」。當時中油大林廠氣體外洩引發警民衝突，造成多人受傷與多人被起訴，這段創傷歷史至今仍刻在大林蒲人的心中。

近年來，吳初心留在家鄉照顧行動不便的母親，他在村落散步、拜拜時，依然抓緊機會記錄與母親相處的瞬間。面對遷村議題，他選擇保護長輩，不願在家中討論相關細節，以免增加母親的心理負擔。對他而言，相機不僅是記錄抗爭的工具，更是保存個人生命歷程與地景脈絡的時光機。

大林蒲文化工作者吳初心收藏1992年「526事件」頭版新聞 。該事件因中油氣體外洩引發大規模警民衝突，是當地居民心中難以抹滅的抗爭創傷。（圖／獨立特派員）

遷村配套爭議專家呼籲建人為災害重建典範

隨著2026年最終遷村程序逼近，政策執行的細節仍引發居民強烈不安。高雄市鳳興里里長洪富賢指出，目前土地共同持分問題懸而未決，且「一坪換一坪」的政策在實務上面臨土地炒作與居民無力蓋屋的困境。

洪富賢感言：「沒有兒子在嫌母親醜的」，對他而言大林蒲就是母親與愛人，若最終必須為了國家建設而離開，政府應落實最初造鎮的承諾，確保每位居民都有房可住。

長榮大學營建工程安全學程紀雲曜副教授建議，政府應將大林蒲遷村案視為「人為災害重建」，建立類似災害重建的特別條例，而非單純的土地徵收程序。他強調，大林蒲是因工業污染受害而被迫遷村，政府應利用此機會建立一個人為災害重建的良好典範，而非僅以地權補償的角度處理。

在遷村似乎已成定案的當下，不同世代大林蒲人的共同願望，是讓這片土地的記憶與價值，在搬遷後依然能長存人心。