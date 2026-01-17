大林蒲遷村再進一步 新材料循環園區都計變更已報核定

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄大林蒲遷村進程再進一步。高雄市政府與經濟部加速辦理「新材料循環產業園區」申請設置法定程序，包括環境影響評估與都市計畫變更等；同時為落實住商區土地「一坪換一坪」承諾，遷村安置土地也配合變更都市計畫。

高市都發局說明，都市計畫變更案，已於去年10月由都市計畫委員會審議通過位於大林蒲的「新材料循環產業園區」，及位於鳳山與前鎮的遷村安置土地都市計畫變更案，同年12月下旬提案單位依市都委會決議完成計畫書圖修正，市府隨即趕於去年底前將計畫報請內政部核定。

都發局表示，行政院將大林蒲遷村納入經濟部「新材料循環產業園區」計畫，提供遷村所需的法源與財源，因此與園區申請設置相關的都市計畫、環評與產業園區可行性規劃，均屬法定必要程序，也依法辦理公開展覽、說明會或公聽會，充分向居民說明與溝通，及確保程序完備。

後續計畫送中央部會審議期間，市府將持續與經濟部合作，全力配合審議作業，朝向產業永續與居民安居共榮的目標前進。

經濟部與市府評估，園區申請設置的法定計畫審議預計可於今年10月完成，為掌握時效，市府自元旦起先行分階段啟動遷村土地價購協議作業，包含宗教設施及宗祠抽籤選地、住商區土地一坪換一坪、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金，以及公共設施保留地價購等。

等申請設置計畫核定後，即可接續辦理住商區一坪換一坪抽籤配地、非住商區土地發價，與發放搬遷後的補償費及獎勵金等實質遷村作業，讓居民歡喜搬新厝。

