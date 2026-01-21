大林蒲遷村大延宕 陳麗娜批綠營行政怠惰

市議員陳麗娜痛批，民進黨行政怠惰、施政無能，大林蒲遷村延宕多年，第一時間想到的不是檢討，而是發動抹黑，把責任全甩鍋給在野黨。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員陳麗娜廿一日痛批，民進黨行政怠惰、施政無能，大林蒲遷村延宕多年，第一時間想到的不是檢討，而是發動抹黑，把責任全甩鍋給在野黨。

陳麗娜用數據，拆穿民進黨「做賊喊抓賊」的謊言，她指出，真相一：給錢也不會花，執行率僅零點九四%；真相二：遷村卡在行政單位，別牽拖立法院；真相三：依法編列，預算立刻審。

陳麗娜批評，大林蒲遷村計畫大延宕，居民已苦等多年，只能一直忍受空汙、犧牲健康。民進黨不但無力解決問題，消費在地鄉親之苦。呼籲民進黨苦民所苦，不要老是把民生當作政治鬥爭的籌碼，更不要只會製造問題，而無力解決問題。

她說，根據審計部報告，新材料循環產業園區（含大林蒲遷村）總經費高達一千零四十七億元，但截至二○二四年，執行率不到百分之一，請問民進黨，錢早就給了，連百分之一都做不到。

陳麗娜進一步說，更何況，遷村計畫無法如期完成，導致執行期程延至二○三五年，導致計畫經費暴增約四百七十三億元。給錢也不會花，現在還好意思說「預算被卡」？

陳麗娜提到，大林蒲遷村從核定後至今，卡了六年多，都市計畫、環評都還沒完成，這些都是行政單位的權責，跟立法院的預算完全無關！民進黨故意把「新材料園區的六十億」與「大林蒲遷村」混為一談，請問遷村都沒有完成，要怎麼推動新材料園區？民進黨把行政牛步講成國會擋路，不只是消費大林蒲鄉親，更是踐踏高雄人的智慧。

陳麗娜強調，國民黨立場很清楚：行政院只要「依法」編列預算，包含：軍人加薪、警消所得替代率提高，立法院馬上審查。現在是行政院帶頭違法在先，卻反過來威脅在野黨妥協。民進黨「惡人先告狀」、「相罵本」的心態，就是導致預算卡關的兇手。