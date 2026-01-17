大林蒲遷村案報請內政部核定 高市府估10月啟動實質遷村

大林蒲遷村案高市府已啟動宗教設施及住商區土地的協議價購，並於去年底報請內政部都市計畫變更案核定，高雄市都發局預計在今年10月即可開始啟動實質遷村作業。（高雄市都發局提供／任義宇高雄傳真）

高雄市政府因應新材料循環產業園區設置，積極推動大林蒲遷村計畫，目前已啟動宗教設施及住商區土地的協議價購，並於去年底報請內政部都市計畫變更案核定，高雄市都發局預計在今年10月，都市計畫變更、環評有望同步通過，即可開始啟動實質遷村作業。

高雄市都發局說明，高雄市都市計畫委員會已於去年10月審議通過位於大林蒲的「新材料循環產業園區」，以及位於鳳山與前鎮之遷村安置土地都市計畫變更案，同年12月下旬將計畫報請內政部核定。

此外，因「新材料循環產業園區」計畫，依法需要申請設置相關的都市計畫、環評與產業園區可行性規畫，根據經濟部以及市府估計，相關程序預計可於今年獲得通過，因此市府把握時間，自今年1月即開始啟動遷村土地價購協議作業，包含宗教設施及宗祠抽籤選地、住商區土地一坪換一坪、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金，以及公共設施保留地價購等。

高市府表示，待申請設置計畫核定後，即可接續辦理住商區一坪換一坪抽籤配地、非住商區土地發價，與發放搬遷後的補償費及獎勵金等實質遷村作業，過程中除依法辦理公開展覽、說明會或公聽會，充分向居民說明與溝通外，市府會持續與經濟部合作，全力配合審議作業，朝向產業永續與居民安居共榮的目標前進。

