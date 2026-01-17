大林蒲遷村案 預計10月啟動

高雄小港大林蒲地區預計設置新材料循環產業園區，為此高市府推動大林蒲遷村，目前已陸續啟動土地協議價購，並於去年底報請內政部都市計畫變更案核定，高市府預估今年10月有望定案，即可開始啟動實質遷村動作，議員雖期待遷村進度推進，但也認為市府遷村細節模糊，讓人無所適從。

高市府指出，大林蒲「新材料循環產業園區」設置案以及遷村計畫在鳳山與前鎮的安置地，依法需要申請設置都市計畫、環評與產業園區可行性規畫，其中都市計畫變更部分，已於去年10月在高雄市都委會中通過，並在去年底報請內政部核定。

廣告 廣告

經高市府與經濟部預估，全案都市計畫變更、環評有望在今年10月同步過關，屆時即可啟動實質遷村作業，市府把握時間，自今年1月即開始啟動遷村土地協議價購作業，包含宗教設施及宗祠抽籤選地、住商區土地1坪換1坪、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金，以及公共設施保留地價購等。

高市議員陳麗娜表示，遷村案經多年推動終於看見希望，但目前無論是宗教設施補償金、住商用地協議價購金額等，都仍未取得共識，且市府稱開放居民在遷村預定地可選地，但該處目前仍是一片荒蕪，許多細節都不明朗，讓居民無所適從。

陳麗娜以鳳林宮舉例，廟方估計遷村後若要蓋回同等規模的建物，需要有4億元資金，但市府目前僅能拿出2億元賠償金，她認為遷村不能草率進行，市府必須提出更完善的規畫，尤其是相關補償應要盡可能貼合實際地價，別為了遷村而讓居民蒙受損失。

高市府都發局表示，遷村作業與相關補償金，皆依法辦理公開展覽、說明會或公聽會，充分與居民溝通，市府會與經濟部合作，全力配合審議作業，朝向產業永續與居民安居目標前進。