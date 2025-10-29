大林蒲遷村通過這2項都計變更案

▲ 大林蒲遷村安置地現況圖。（圖／高市府都發局提供）

[NOWnews今日新聞] 高市都市計畫委員會今（29）日審議通過大林蒲當地設置「新材料循環產業園區」與鳳山及前鎮崗山仔地區配合作為「大林蒲遷村安置地」等兩項重大都市計畫變更案，回應居民長久以來的訴求，預計於115年第二季先行啟動遷村土地價購協議，透過多項重要作業提前啟動並同步推動的方式，讓大林蒲遷村作業如期完成。

都委會主委副市長林欽榮表示，大林蒲遷村是市府市政推動首重要務，市長陳其邁向行政院成功爭取800億元專用於大林蒲遷村計畫，且上任至今已在當地舉辦過5次說明會，並提出多項優惠補償與配套方案，務求為居民打造一個生活機能完善、環境舒適宜居的新家園。

廣告 廣告

林欽榮指出，大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業係新材料循環產業園區報編作業的一環，安置地目前公共設施已經相當完善，設有社區公園、市場、學校、圖書館、日照中心、托嬰中心等，診所、便利商店應有盡有，鄰近鳳山醫院、小港醫院，這次變更將增加28條10～15公尺的道路，讓居民們選到的土地都是基地方正、鄰接大馬路的環境，未來還會新建學校、社區公園、活動中心與市場等。

此外，更增加一處商業區與調整住宅區容積率至300%，以達成公平合理安置，落實大林蒲遷村「土地一坪換一坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則。

另一案「新材料循環產業園區都計變更案」是經濟部為配合我國推動5+2產業創新計畫及高雄產業經濟圈之發展理念，依行政院核定之「新材料循環產業園區申請設置計畫」辦理，總面積約262公頃，預計將可創造就業機會17,400人。園區將導入高值化材料、次世代半導體材料、循環再生與能源共生等創新產業，打造綠色、低碳、循環共生的永續產業聚落。

都發局表示，今天「大林蒲遷村安置計畫」與「新材料循環產業園區」兩都計變更案審議通過後將續報內政部都委會審議，同時，市府將加速可控進程，與中央環境影響評估及都計變更審查程序同步進行，力求開發作業無縫銜接。

未來市府仍將持續與經濟部透過部市會議平台密切合作，並預計於115年第二季先行啟動遷村土地價購協議，透過多項重要作業提前啟動並同步推動的方式，讓大林蒲遷村作業如期完成，確保居民能順利遷入新社區，展開嶄新的生活。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

世代對話共繪文化願景！客家新世代願景論壇11月8、9日登場

美濃大峽谷弊案訊畢 石姓被告依組織犯罪條例羈押

防疫與環保並進 黃偉哲籲減少廚餘產生量守住台灣滷肉飯