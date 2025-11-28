大林蒲遷村2026年啟動協議價購 賴瑞隆：經濟部承諾2027年正式遷村

立法委員賴瑞隆27日要求經濟部於2026年啟動大林蒲遷村價購協議，如期讓居民2027年實質遷村。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

立法委員賴瑞隆昨（27）日質詢時，要求經濟部於2026年啟動大林蒲遷村價購協議，如期讓居民2027年實質遷村。對此，經濟部長龔明鑫宣布，大林蒲遷村將自2026年1月1日起，由高雄市政府陸續辦理宗教設施與住商區土地的「協議價購說明會」，正式啟動遷村最關鍵的實質程序，同步進行協議價購同意書簽署，並將於2027年正式啟動實質遷村，協助居民邁向更宜居生活。

賴瑞隆指出，高雄大林蒲、邦坑、鳳鼻頭等沿海六里二萬多名居民長期被「八百支煙囪」包圍，空污問題長期危害健康。自2016年起，他在立法院持續推動遷村計畫，並召開上百場協調會，跨越六位行政院長的支持，終於讓遷村從規劃藍圖走向具體行動。他強調「這一步，我們等了幾十年，終於迎來改善居民生活的關鍵時刻。」

他進一步說明，自 2019年10月遷村計畫核定後，中央不斷依居民需求調整方案，總經費也從最初589億元提高至800億元，充分展現政府改善沿海六里居住環境的決心。經濟部亦已確認2026年將率先投入60億元，用於公有土地購置與公共設施建設，讓居民實際看到政府的行動與承諾。賴瑞隆表示，經濟部長龔明鑫已正式承諾在 2027 年啟動實質遷村，對沿海六里居民具有歷史性意義，更是政府最明確的時間表。

賴瑞隆強調，2026 年協議價購的啟動象徵遷村正式進入執行階段，他多年來持續向中央爭取跨部會整合與行政流程加速，所有程序皆以「以民為本、保障權益」為最高原則，讓中央與地方同步推動後續作業，宗教設施與住商區土地價購、抽籤配地等程序，也將在公平、公正、公開的基礎上辦理。龔明鑫表示，自 2026年1月1日起陸續召開的協議價購說明會，將協助每位居民掌握遷村方式、權益保障、選地流程與新家園規劃，並同步展開同意書簽署，正式啟動大林蒲居民的實質遷村。

賴瑞隆說，沿海六里居民長年承受工業污染、交通衝擊與生活品質壓力，遷村是邁向健康、安全、永續生活的必要道路。他持續要求經濟部、內政部、環境部與高雄市政府緊密合作，加速行政程序，確保居民能在 2027 年如期搬入更安全、舒適的新家園。他強調，未來將持續扮演督促者、協調者與守護者角色，讓每一個家庭、每一戶商家都能安心過渡，讓這項歷史性工程圓滿完成。

